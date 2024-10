Partner z prawem do spadku i lokalu

Rozwiązanie i unieważnienie

Zasady rozwiązania związków partnerskich mają być dużo elastyczniejsze niż w przypadku małżeństw. Przede wszystkim nie będzie tu potrzebne orzeczenie sądu, a wystarczy zgodne oświadczenie stron. Możliwe jest także jednostronne rozwiązanie takiego związku (choć wtedy jego skutek następuje później). Po takim rozwiązaniu były partner czy partnerka wciąż ma prawo korzystać ze wspólnie zajmowanego lokalu przez trzy miesiące (chyba że wcześniej dobrowolnie go opuści).

Zasady unieważnienia związku partnerskiego również przypominają te przewidziane w przypadku małżeństwa. Przesłanką jest po pierwsze brak ukończenia 18 lat przez którąś z osób zawierających taki związek. Unieważnienie z tego powodu jest jednak niemożliwe, jeśli przed wniesieniem powództwa osoba ta skończy 18 lat (tak jak w art. 10 § 3 kodeksu rodzinnego i opiekuńczego).

– Brak odpowiedniego wieku będzie w praktyce zdarzał się bardzo rzadko. Urzędnik będzie to weryfikował, sprawdzając dowód osobisty. Jeśli jednak taki związek już zostałby zawarty przez osobę niepełnoletnią, musi on podlegać pewnej ochronie. Zwłaszcza jeśli w międzyczasie osoba taka już osiągnęła pełnoletniość, a więc nie ma powodów, by związek miał być nieważny – tłumaczy Milena Adamczewska-Stachura, prawniczka zajmująca się ochroną praw osób LGBT.

Warto zauważyć, że nie ma możliwości zawarcia związku partnerskiego przed 18. rokiem życia za zgodą sądu (jak ma to miejsce w przypadku małżeństwa). Pozostałe przyczyny unieważnienia to brak zdolności do czynności prawnych którejś ze stron lub pozostawanie w stosunku przysposobienia (tu również unieważnienie będzie niemożliwe, gdy przeszkoda ustanie przed wniesieniem powództwa), pokrewieństwo w linii prostej (lub bycie rodzeństwem) oraz pozostawanie przez jedną ze stron w związku partnerskim lub małżeńskim z inną osobą.

W pierwszych trzech wypadkach unieważnienia mogą żądać sami partnerzy, a pozostałych – każdy, kto ma w tym interes prawny.