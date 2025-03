Źródła „Rzeczpospolitej” twierdzą, że rezygnacje ludzi szefowej CBA były przez nią niejako oczekiwane i w pewnym sensie wymuszone. – Skoro ona ich awansowała, to powinni z nią odejść. Więc w pewnym sensie nie była to ich samodzielna decyzja, przynajmniej części z nich – tłumaczy nam jeden z funkcjonariuszy.

Świadczyć może o tym przypadek Dariusza Drozdowskiego, wiceszefa CBA, który – jak twierdzą nasi informatorzy – chce powrócić do Biura na poprzednie stanowisko. Wiceszefem CBA był rok, do pracy w CBA z „cywila” ściągnęła go Kwiatkowska-Gurdak w lutym 2024 r. Prowadził wtedy własną kancelarię radcowską, po tym jak odszedł z CBA w 2015 r. Chcieliśmy go zapytać o tą decyzję – nie odebrał od nas telefonu.

Szefowa CBA odeszła – nie ma jej oświadczeń majątkowych. Co z projektem Biura? Nikt go nie widział

W dniu dymisji, 19 lutego szefowa CBA wydała ostatnie zarządzenie o podziale 23,8 mln zł na nagrody, zapomogi i dodatki mieszkaniowe dla agentów na ten rok. Na nagrody uznaniowe Kwiatkowska-Gurdak przeznaczyła 5 mln zł., na nagrody roczne – 16,7 mln zł. Do końca marca CBA musi przedstawić sprawozdanie z działalności za ubiegły rok – wciąż go nie ma.

Z jaką pensją odeszła Agnieszka Kwiatkowska-Gurdak na emeryturę i ile zarobiła w ciągu roku? Nie wiadomo. Nie opublikowano jej oświadczenia majątkowego za 2024 r. ani drugiego – które musi złożyć w dniu dymisji. Jej poprzednik Andrzej Stróżny był jednym z najlepiej zarabiających szefów służb. Rocznie zarabiał blisko pół miliona złotych. Co ciekawe, jego oświadczenie majątkowe nadal można znaleźć na rządowych stronach.

Projekt ustawy o oświadczeniach o stanie majątkowym

W styczniu tego roku CBA opublikowało na swoich stronach informację na temat przygotowanych założeń do projektu Ustawy o oświadczeniach o stanie majątkowym – pracą nad nimi chwaliła się szefowa CBA, zeznając na komisji ds. Pegasusa. Projekt jest niezwykle oczekiwany i potrzebny – ustawa wprowadzałaby jeden elektroniczny formularz oświadczenia majątkowego zastępujący 17 dotychczas obowiązujących wzorów. Wśród propozycji jest m.in. wprowadzenie sankcji za niezłożenie oświadczenia majątkowego przy odejściu ze stanowiska (dziś ich nie ma), obowiązek wpisywania posiadania np. kryptowalut, a także możliwość korekty oświadczeń. Projekt CBA wprowadzałby także digitalizację oświadczeń, nową kompetencję szefa CBA – żądania od osób zobowiązanych do złożenia oświadczenia majątkowego według stanu majątku na dzień określony w wezwaniu – a także większą jawność oświadczeń osób publicznych.