Prokurator oparł się na zawiadomieniu Obajtka, który wskazał, że „nieustaleni funkcjonariusze CBA” przez pięć miesięcy – od lutego do czerwca 2018 r., przełamując elektroniczne zabezpieczenia, założyli w gabinecie prezesa urządzenia podsłuchowe i stosując podsłuch, narazili na ujawnienie tajemnic spółki, a opublikowanie rozmów naruszyło prawo do prywatności”. Prokurator Karbowski uznał, że to teza nieuprawniona, bo CBA oficjalnie temu zaprzeczyło.

„Taśmy Obajtka”. Kto założył podsłuchy w gabinecie prezesa Orlenu

Śledczy ocenił także sam fakt nielegalnego nagrywania. „Karalność omawianego występku (...) ustaje z upływem 5 lat od jego popełnienia. Przedawnienie karalności tego czynu nastąpiłoby z końcem czerwca 2023 r.” – czytamy w uzasadnieniu. Tylko przepisy covidowe wstrzymały jego bieg i w efekcie wydłużyły okres przedawnienia do 15 sierpnia 2023 r. – Będziemy składać zażalenie na odmowę wszczęcia śledztwa – podkreśla mec. Nartowski.

Prokurator odmówił wszczęcia śledztwa także w trzecim wątku – „ujawnienia nieuprawnionej osobie informacji w postaci nagrania rozmowy Daniela Obajtka i Piotra Nisztora” i opublikowania jej w portalu, bo ani Piotr Nisztor, ani Obajtek nie wnioskowali o ściganie dziennikarzy. Co ciekawe, w postępowaniu sprawdzającym nawet nie ustalono, czy nagranie jest prawdziwe, czy jest to raczej kompilacja nagrań, jak twierdzą obaj nagrani.

Prokuratura nie zbadała również wątku bezpieczeństwa informacji w spółce i osób za to odpowiedzialnych. Szefem pionu bezpieczeństwa w Orlenie przez całą kadencję Obajtka był Zbigniew Lasek, były naczelnik wydziału realizacyjnego w CBA („Wyborcza” trzy lata temu ujawniła, że w Orlenie jest minimum siedmiu funkcjonariuszy tej formacji).

Zapytaliśmy prokuratury, czy prokurator wyjaśnił, kiedy nagrania zaprezentowane przez Onet tak naprawdę powstały i czy prokuratura posiada oryginały tych taśm. „Z uwagi na fakt, iż postanowienie o odmowie wszczęcia śledztwa jest nieprawomocne, a stronom przysługuje prawo do wniesienia zażalenia, Prokuratura Okręgowa w Warszawie nie zamierza przedstawiać kompleksowych ustaleń co do zgromadzonego w sprawie materiału dowodowego na łamach nawet najbardziej poczytnych dzienników lecz pozostawia sobie prawo do prezentowania stanowiska merytorycznego przed Sądem, w razie wywiedzenia przez osoby uprawnione środka zaskarżenia” – odpowiedział prok. Piotr Skiba, rzecznik prokuratury.