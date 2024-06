Na granicy z Białorusią pojawią się uzbrojeni policjanci

Wiadomo, co się stanie z funkcjonariuszami CBA po likwidacji Biura

Policja, KAS i ABW chcą wchłonąć wszystkich funkcjonariuszy i pracowników z likwidowanego CBA – to ok. 1500 osób. Ok. 50 mln zł kosztować będzie wyposażenie ich m.in. w broń i mundury.