ABW szuka łowców szpiegów – trwa intensywny nabór do pracy w delegaturach

W 2017 r. zapadła decyzja o likwidacji delegatur w Bydgoszczy, Krakowie, Łodzi, Olsztynie, Opolu, Radomiu, Rzeszowie, Szczecinie, Wrocławiu i Zielonej Górze, a rok wcześniej zlikwidowano Delegaturę Stołeczną Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego. Zdaniem płk. Jacka Mąki, byłego wiceszefa Agencji i szefa kontrwywiadu ABW, likwidacja delegatur w terenie i wydziałów zamiejscowych, zwłaszcza w Elblągu, które obejmuje obwód królewiecki (Rosja) oraz Rzeszowa (blisko granicy z Ukrainą), to „ogromny błąd poprzedników”.

Likwidacja delegatur była błędem

Podobnego zdania jest poseł Marek Biernacki, były koordynator służb specjalnych, specjalista od Rosji: – To były fatalne w skutkach decyzje, które dziś odczuwamy. Tym gorzej dziś oceniane, że nawet nie zdecydowano się ich odtworzyć po agresji Rosji na Ukrainę.

Płk Jacek Mąka krytycznie ocenia także decyzję o likwidacji delegatury stołecznej w Warszawie. Dlaczego? – Bo tu jest apogeum rosyjskiej aktywności, a z pozycji delegatury, konkretnej, dedykowanej jednostki – a nie z pozycji zarządu czy departamentu centrali jako struktury koordynującej cały kraj – łatwiej zarządzać i oczekiwać wymiernych sukcesów – tłumaczy płk Mąka.

Jakich ludzi szuka ABW?

ABW nie poda liczby nowych funkcjonariuszy, których planuje przyjąć do służby. – Nabór do ABW jest systematyczny i ciągły, jednak teraz go zwiększamy. Szukamy ludzi o wyjątkowych predyspozycjach do tej służby, ale z wielorakimi umiejętnościami – głównie absolwentów szkół wyższych, od humanistów, przez absolwentów kierunków językowych, przyrody, IT, prawników czy ekonomistów. Jedynie, co mogę powiedzieć, to to, że stosujemy gęste sito w tym naborze – mówi Jacek Dobrzyński, rzecznik ministra koordynatora służb specjalnych.

Według naszych informacji wyłuskanie odpowiednich osób do służby w ABW, głównie takich, które mogą pracować przy rozbijaniu szpiegowskich siatek, jest trudne. Nie można też pozyskać funkcjonariuszy z innych służb, jak dotychczas było to w przypadku CBA czy SOP. – Kontrwywiad to świat niszowy w kontekście narzędzi, wiedzy, umiejętności psychofizycznych – wymienia płk Jacek Mąka. I jako przykład podaje CBA, gdzie policjanci mogą praktycznie z marszu wejść do akcji operacyjnych, ale nie odnajdą się w kontrwywiadzie.