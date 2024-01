Tomasz Siemoniak: Odbudujemy delegatury ABW

W Rzeszowie i Olsztynie jest ABW

Już pod koniec poprzedniego roku Tomasz Siemoniak zapowiedział na platformie X (dawnej Twitter), że „szczególnie priorytetowe jest pilne odtworzenie delegatur ABW w Rzeszowie i Olsztynie”.

Zapowiedź takiego kroku pojawiła się już w trakcie kampanii wyborczej Koalicji Obywatelskiej. Odpowiadając na te postulaty ówczesnej opozycji rzecznik koordynatora służb specjalnych Stanisław Żaryn stwierdził, że to, co zapowiadał Tomasz Siemoniak może „skutkować rozrostem administracji i mniejszą efektywnością”. „Przez cały czas jednostki ABW istniały i działały, wbrew sugestiom p. Ministra. Reforma miała na celu odchudzenie biurokracji i przekierowanie większych sił na działania liniowe. Zapowiedziane zmiany mogą skutkować rozrostem administracji i mniejszą efektywnością. To byłoby złe” — napisał na portalu X Stanisław Żaryn. „Jednostki ABW w Olsztynie i Rzeszowie mają się dobrze i pracują pełną parą” – dodał. „O żadnym likwidowaniu nie ma mowy, były zmiany organizacyjne, które jeszcze usprawniły działania ABW” – dodał.

Stanisław Żaryn stwierdził, że w ciągu ostatniego 1,5 roku kontrwywiad zatrzymał 22 szpiegów.