CBA węszy w MSZ. Gorąco wokół odwołanego wiceministra Piotra Wawrzyka

– Mówiło się, że system „wiza–konsul”, gdzie cudzoziemcy zaklepują miejsca w kolejce, stwarza możliwość dla nieuczciwych graczy. Firmy, które opanowały informatycznie umiejętność rezerwacji miejsca w kolejce, wiedziały, kiedy są wolne miejsca, i w ułamku sekundy były one blokowane – mówi nasz informator.

Cudzoziemcy płacą za otrzymanie wizy ok. 4–5 tys. dolarów

Kto to ustawiał, w jaki sposób, jaką miał korzyść? I czy była to platforma do nielegalnej imigracji do Polski, a stąd – do krajów UE? – Trudno powiedzieć. Jednak rozpowszechniona była opinia, że za pieniądze można było „obejść ten system” – sugeruje jeden z naszych rozmówców z MSZ.

Tworząc system „wiza–konsul”, resort dyplomacji w zasadzie utracił kontrolę nad kolejką osób starających się o legalny wjazd do Polski. Jedni czekali w kolejce na wizę pół roku, inni zadziwiająco krótko.

Nikt tego ruchu nie pilnował. Polska oddała całą techniczną obsługę prowadzenia tego systemu firmie zewnętrznej.