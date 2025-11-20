Reklama
Reforma KRS niezgodna z konstytucją. Trybunał Konstytucyjny wyrzuca do kosza ustawę Adam Bodnara

Zeszłoroczna nowelizacja ustawy o Krajowej Radzie Sądownictwa jest niezgodna z konstytucją - orzekł w czwartek Trybunał Konstytucyjny. Przepisy przygotowane jeszcze przez Adama Bodnara, które miały uzdrowić KRS nie wejdą w życie.

Publikacja: 20.11.2025 11:42

Chodzi o ustawę, która miała być kluczową dla realizacji kompleksowej reformy wymiaru sprawiedliwości. Przepisy te zostały uchwalone już w lipcu ubiegłego roku i były punktem wyjścia do zmian, które mają uregulować status tzw. neosędziów.

Zakwestionowana właśnie nowelizacja ustawy o KRS przewidywała przede wszystkim wygaszenie mandatów obecnych sędziów-członków Rady i wyboru w ich miejsce nowych. Zostaliby oni wybrani przez wszystkich sędziów w Polsce w wyborach bezpośrednich i w głosowaniu tajnym, a nie, jak obecnie, przez Sejm. Przeprowadzenie wyborów powierzone miało zostać Państwowej Komisji Wyborczej. Co ważne wykluczeni z możliwości kandydowania do odnowionej KRS mieli być wszyscy tzw. neosędziowie. czyli sędziowie wybrani w procedurze po 2017 r.

Przepisy te krytycznie ocenił ówczesny prezydent Andrzej Duda i skierował je do kontroli TK. Co ważne zarzuty te podtrzymał Karol Nawrocki. Według prezydenta przepisy uderzają w jego uprawnienia do powoływania sędziów, naruszają bierne prawo wyborcze sędziów w wyborach do KRS i w sposób nieuprawniony dążą do przerwania trwającej kadencji Rady. Zdaniem Andrzeja Dudy i Karola Nawrockiego nieprawidłowy był też proces uchwalenia tej ustawy przez Sejm, z wyłączeniem z niego dwóch posłów Mariusza Kamińskiego i Macieja Wąsika.

Zakwestionowane przepisy stanowczo krytykowała też obecna KRS, twierdząc, że powrót do wyboru członków KRS przez sędziów doprowadzi do całkowitej destabilizacji wymiaru sprawiedliwości. – W ocenie KRS ten tekst ustawy jest niezgodny z art. 2 i 4 konstytucji, ponieważ zrywa z obecnym demokratycznym wyborem sędziowskiej części Rady i pozbawia tym samym suwerena kontroli nad władzą sądowniczą. A władza ta musi podlegać kontroli suwerena – mówiła przed TK członkini Rady Anna Dalkowska.

Nowelizacja ustawy Krajowej Rady Sądownictwa niekonstytucyjna. Trybunał Konstytucyjny blokuje reformę 

Trybunał zajął się wnioskiem prezydenta w pełnym składzie i w środę orzekł, że nowela ustawy o KRS jest niezgodna z konstytucją. Orzeczenie to zapadło w pełnym składzie TK, sprawozdawcą była sędzia Krystyna Pawłowicz. Zdanie odrębne zgłosiło czterech sędziów: Jakub Stelina, Wojciech Sych, Michał Warciński i Rafał Wojciechowski.

Rząd nie porzucił jednak planów gruntownej reformy KRS. Po miesiącach prac nowy projekt przedstawił w listopadzie minister sprawiedliwości Waldemar Żurek. Przepisy te mają zreformować Radę w ten sposób, aby wróciła do kształtu zgodnego z konstytucją i orzecznictwem europejskich trybunałów.

Resort sprawiedliwości chce odebrać Sejmowi uprawnienie wyboru 15 sędziowskich członków KRS i przekazać je sędziom. Nowy projekt szczegółowo reguluje m.in. przebieg wyborów do Rady, które miałaby organizować PKW, a prawo oddania w nich głosu mieliby wszyscy polscy sędziowie. Z kolei kandydować mogłyby tylko osoby z co najmniej 10-letnim stażem, w tym z co najmniej 5-letnim stażem na aktualnie zajmowanym stanowisku. Oznacza to, że do kandydowania uprawnieni będą także niektórzy tzw. neosędziowie. 

Sygnatura akt: P 2/25

