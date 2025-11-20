Aktualizacja: 20.11.2025 13:33 Publikacja: 20.11.2025 12:43
Foto: Adobe Stock
Uchwała wprowadza całoroczny zakaz odpalania fajerwerków, petard, ogni sztucznych i innych materiałów pirotechnicznych widowiskowych na terenie Gminy Miejskiej Kraków.
W uzasadnieniu wskazano, że celem uchwały jest ochrona życia, zdrowia i spokoju mieszkańców Krakowa oraz zapewnienie bezpieczeństwa publicznego. Podczas dyskusji na sesji Rady Miasta radni podkreślali, że odpalanie materiałów pirotechnicznych powoduje liczne uciążliwości w postaci hałasu, zanieczyszczeń powietrza oraz zagrożeń dla zdrowia i życia osób posługujących się nimi oraz osób postronnych. Wskazywano też na psychiczne traumy starszych mieszkańców, którzy przeżyli doświadczenie II wojny światowej oraz imigrantów z Ukrainy. Wprowadzenie zakazu argumentowano również troską o dobrostan zwierząt zarówno domowych, jak i wolno żyjących, u których hałaśliwe wybuchy i rozbłyski świetlne wywołują stres i dezorientację.
Jak podkreśla Urząd Miasta, uchwała ma charakter generalny, ponieważ tylko powszechne i jednoznaczne ograniczenie może skutecznie przeciwdziałać uciążliwościom związanym z używaniem materiałów pirotechnicznych. Oznacza to, iż fajerwerków nie będzie można używać zarówno w miejscach publicznych, jak i prywatnych. Jednocześnie uwzględniono fakt, iż szereg przedsiębiorców i mieszkańców mogło już poczynić przygotowania do świętowania nadejścia Nowego Roku, dlatego na zasadzie wyjątku wprowadzono zapis o niestosowaniu zakazu w okresie od 31 grudnia 2025 r. godz. 22.00 do 1 stycznia 2026 r. godz. 2.00.
Uchwałę przygotował prezydent Krakowa Aleksander Miszalski, który powołał się na wyniki przeprowadzonej przez magistrat ankiety, w której głos zabrało 10 tysięcy mieszkańców. – Wyniki ankiety nie pozostawiły wątpliwości. Skoro 70 proc. krakowian popiera ograniczenie, musimy je wprowadzić. Od przyszłego roku fajerwerki znikną z naszego miasta – zapowiedział niedawno prezydent.
O niewprowadzanie zakazu apelowało do radnych Stowarzyszenie Importerów i Dystrybutorów Pirotechniki. Jego zdaniem jest to rozwiązanie skrajne, które nie przyniesie oczekiwanych efektów, a doprowadzi do szeregu negatywnych skutków gospodarczych. Przedstawiciele branży mieli też zastrzeżenia do reprezentatywności ankiety przeprowadzonej przez Urząd Miasta Krakowa. - W ankiecie prowadzonej na platformie mKraków, wzięło udział ponad 10 tys. osób. Tymczasem, według danych Urzędu Miasta Krakowa, na koniec czerwca 2025 r. (według danych GUS) w Krakowie mieszkało 810 590 osób. Oznacza to, że w ankiecie swoją opinię wyraziło niespełna 1,2% ogółu mieszkańców - mówiła w wywiadzie dla portalu "Puls Krakowa" Marta Smolińska, prezes Stowarzyszenia Importerów i Dystrybutorów Pirotechniki.
Jak podkreśliła, „wyniki tego badania nie mogą stanowić wystarczającej podstawy do podejmowania decyzji, których skutki będą odczuwalne przez wszystkich mieszkańców i lokalną gospodarkę”. - Decyzje o zmianie przepisów nie powinny być oparte na wynikach jednostronnej ankiety, która odzwierciedla stanowisko tylko jednej części społeczeństwa. Pełny i wiarygodny obraz opinii publicznej można uzyskać wyłącznie poprzez badania przeprowadzone na reprezentatywnej próbie mieszkańców, zgodnie z zasadami naukowej metodologii badań społecznych – dodała.
Przypomnijmy, iż stolica Małopolski w przeszłości już próbowała wprowadzić taki zakaz, ale w 2009 r. pomysł radnych zablokował wojewoda. Podobnie stało się w 2020 r., kiedy aktywiści zajmujący się ochroną zwierząt przygotowali projekt dotyczący zakazu używania materiałów pirotechnicznych w sąsiedztwie Schroniska dla Bezdomnych Zwierząt i ogrodu zoologicznego. Ten projekt także został zablokowany przez wojewodę.
Kolejne próby – tym razem petycję dotyczącą zakazu sprzedaży na miejskich targowiskach fajerwerków oraz żywych karpi przedstawili w 2023 r. działacze Krakowskiego Stowarzyszenia Ochrony Zwierząt. Jednak i ta petycja nie stała się podstawą do wprowadzenia zakazu.
Zakaz odpalania fajerwerków, petard, ogni sztucznych i innych materiałów pirotechnicznych w okresie całorocznym udało się natomiast uchwalić radnym Zakopanego w 2019 r. Ówczesny wojewoda małopolski nie unieważnił uchwały zakopiańskich radnych, tłumacząc, że „materia objęta regulacją takich uchwał pokrywa się z normą ujętą w przepisie art. 51 kodeksu wykroczeń”.
