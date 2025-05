Skarżący argumentował, że jego oświadczenie z 2018 r. wywołało skutek z mocy samego prawa (ex lege). Zwrócił uwagę, że pomiędzy złożeniem tego oświadczenia a decyzją Prezydenta o wyznaczeniu daty wstecznej orzekał kilkakrotnie, gdyż nie mógł cały ten czas pozostawać na zwolnieniu lekarskim. Powołał się też na orzeczenie SN, w którym wskazano, że wsteczna data przeniesienia w stan spoczynku jest nieprawidłowa. Zwrócił też uwagę, że uzasadnienia w obu sprawach są bardzo chaotyczne.

Decyzje prezydenta w kwestii przejścia sędziego w stan spoczynku nie podlegają kontroli sądowej

Pełnomocnik Prezydenta wniósł o odrzucenie skarg kasacyjnych ze względu na to, że droga sądowa jest w tym wypadku niedopuszczalna. Podczas rozprawy pełnomocnik głowy państwa argumentował, że czynności Prezydenta w zakresie kształtowania władzy sądowniczej należą do czynności ustrojowych, urzędowych, nie są zaś indywidualnymi aktami, więc nie podlegają kontroli sądów administracyjnych. Wskazywał też, że ustawa o SN nie stosuje się do sędziów NSA, gdyż nie taki był cel jej uchwalenia.

Nie zgodził się też z twierdzeniem, że Prezydent mechanicznie przepisał datę z uchwały KRS, gdyż miał on świadomość, jak wygląda sytuacja, i że data ta nie korelowała z zakresem orzekania przez skarżącego. Rozstrzygnięcie Prezydenta zostało podjęte w momencie, gdy uchwała KRS była już prawomocna, i w tych okolicznościach było ono w pełni zasadne.

NSA: Postanowienie Prezydenta ma charakter deklaratoryjny, stwierdza jedynie prawidłowość oświadczenia sędziego

NSA uwzględnił obie skargi, uchylając zarówno wyroki WSA, jak i postanowienia Prezydenta, do których się one odnosiły. Skład orzekający stwierdził po pierwsze, że w takich sprawach akty Prezydenta podlegają kognicji sądów administracyjnych, gdyż działał on jako organ administracji. Nie uznał jednak wadliwości orzeczeń WSA tylko z tego względu, że wydali je „neo-sędziowie”. Nie przychylił się również do argumentu o braku kontrasygnaty, uznając, że nie jest w tym wypadku konieczna.

Sąd uwzględnił jednak drugi zarzut w obu przypadkach, wskazując, że przepisy ustawy o SN (które stosuje się do sędziów NSA) dają im uprawnienie do złożenia oświadczenia o przejściu w stan spoczynku poprzez odpowiednie oświadczenie woli. Prezydent musi jedynie zbadać jego poprawność, tj. czy zostało złożone w terminie, przez osobę uprawnioną i czy zawiera wymagane elementy. Jest to więc decyzja deklaratoryjna, stwierdzająca jedynie zaistnienie pewnego faktu z mocy prawa. Nie można też uzależniać przejścia sędziego w stan spoczynku od uchwały KRS, gdyż może się zdarzyć, że ze względu na stan zdrowia sędzia utraci możliwość wykonywania swoich obowiązków i będzie musiał przejść w stan spoczynku.