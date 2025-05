Akt powołania został podpisany 12 maja 2025 r. Kadencja nowego prezesa rozpocznie we wtorek 13 maja.

Reklama

Marcin Sosiński to doświadczony sędzia

Jak informuje Ministerstwo Sprawiedliwości, sędzia Marcin Sosiński orzeka w IV Wydziale Karnym-Odwoławczym Sądu Okręgowego we Wrocławiu. Karierę w sądownictwie rozpoczął 1 listopada 1995 r., gdy został mianowany asesorem sądowym. Na stanowisko sędziego Sądu Rejonowego dla Wrocławia-Śródmieścia we Wrocławiu został powołany postanowieniem Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z 22 listopada 1997 r. Od 1 listopada 2001 r. był delegowany do pełnienia obowiązków sędziego w Sądzie Okręgowym we Wrocławiu. Następnie, na podstawie postanowienia Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z 6 listopada 2002 r. został powołany na stanowisko sędziego Sądu Okręgowego we Wrocławiu. Decyzją Ministra Sprawiedliwości 1 stycznia 2011 r. został powołany do pełnienia funkcji wiceprezesa Sądu Okręgowego we Wrocławiu, na okres sześciu lat.

Sędzia Marcin Sosiński był w zespole obecnego prezesa Sądu Apelacyjnego we Wrocławiu wprowadzającego nowe techniki informatyczne w wymiarze sprawiedliwości. Zespół zajmował się wdrażaniem e-protokołu w sprawach cywilnych i wykroczeniowych w latach 2011-2015, Portalu Informacyjnego i Portalu Orzeczeń w sądach oraz wspieraniem wdrażaniem wymiany danych pomiędzy sądami a prokuraturą i Policją oraz portalami PESEL i noe-net.

Uchwałą Państwowej Komisji Wyborczej z 26 stycznia 2017 r. został powołany na Komisarza Wyborczego we Wrocławiu w latach 2017-2022. Na podstawie decyzji Ministra Sprawiedliwości z 4 lipca 2024 r. pełni obowiązki sędziego Sądu Dyscyplinarnego przy Sądzie Apelacyjnym we Wrocławiu.