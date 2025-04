Przypomnijmy, że sędzia Sądu Okręgowego w Krakowie nie pozwał bezpośrednich sprawców represji, lecz instytucje, w których oni pracowali i byli funkcjonariuszami publicznymi. Pozwanym jest Skarb Państwa, reprezentowany przez: Kancelarię Sejmu, szefa Kancelarii Prezydenta, ministra sprawiedliwości, Prokuratora Generalnego, szefa Centralnego Biura Antykorupcyjnego, Rzecznika Dyscyplinarnego Sędziów Sądów Powszechnych, Pierwszą Prezes Sądu Najwyższego oraz Prezesa Sądu Okręgowego w Krakowie. Waldemar Żurek domaga się od Skarbu Państwa łącznie miliona złotych. Chce, by instytucje wzięły odpowiedzialność za działania swoich przedstawicieli, a potem, by same rozliczyły się z nimi na zasadzie regresu oraz pociągnęły ich do odpowiedzialności karnej lub dyscyplinarnej.

Co Prokuratoria Generalna odpowiedziała Waldemarowi Żurkowi

O pozwie Żurka poinformował serwis OKO.press. Teraz przekazał, że sędzia i jego pełnomocnik, prof. Michał Romanowski, otrzymali wstępną odpowiedź na pozew z Prokuratorii Generalnej, która zastępuje ministra sprawiedliwości. Jako prokurator generalny jest on także szefem Prokuratorii Generalnej.

Radca Prokuratorii Generalnej wnosi o oddalenie powództwa Żurka w całości. Zaprzecza wszystkim twierdzeniom faktycznym i prawnym podniesionym w pozwie, a w szczególności że działania „członków grupy hejterskiej” wobec Waldemara Żurka były podejmowane w ramach wykonywania obowiązków służbowych [chodzi o oczernianie sędziów krytycznych wobec zmian w wymiarze sprawiedliwości przez grupę Kasta/Antykasta]. Podważa także zarzut Żurka, że w wyniku działań „grupy hejterskiej” negatywnie zmieniło się postrzeganie sędziego Żurka przez opinię publiczną.

„Działania członków tzw. „grupy hejterskiej” nie były działaniami funkcjonariuszy państwowych, stanowiły tzw. eksces, za który Skarb Państwa – Minister Sprawiedliwości nie może odpowiadać na podstawie przepisów prawa cywilnego” - napisał radca Prokuratorii Generalnej.