Czyli nie są to rozwiązania, na które pan czekał?

To nie jest coś na co czekałem. Te propozycje są za delikatne, nie przecinają problemu, ale starają się go rozsupłać, co jest niemożliwe. Są to projekty na tu i teraz, a polskim sądom potrzebne są zmiany, które pozwoliłyby trwale odbudować autorytet trzeciej władzy. Oba projekty zakładają, że jakaś część neosędziów pozostanie w korpusie sędziowskim i tak naprawdę w dużej mierze będą go dalej tworzyli. Uważam, że pozostawienie neosędziów w polskim sądownictwie to duży błąd, którzy będzie przeszkodą w odbudowie autorytetu wymiaru sprawiedliwości i wpłynie demoralizująco na resztę sędziów.

Przejdźmy do szczegółów propozycji opracowanych przez komisję kodyfikacyjną. Zacznijmy od tego, że cele tych ustaw mogą zostać najwcześniej osiągnięte w 2027 r. albo w 2030 r. Czy to trochę nie za długo?

Jestem zwolennikiem szybszego rozwiązania, bo uważam, że problem neosędziów należy rozwiązać jak najszybciej. Perspektywa 2030 r. jest bardzo odległa i trochę przeraża mnie, że stan chaosu miałby trwać jeszcze co najmniej pięć lat. Pamiętajmy też, że do realizacji tych założeń potrzeba wielu sprzyjających okoliczności politycznych. Poza tym niezbędne jest też powołanie nowej KRS, a to wszystko musi trochę potrwać.

Zgodnie z pierwszym projektem 1200 tzw. neosędzów, którzy awansowali po 2018 r. musiałoby wrócić na swoje poprzednie stanowiska, ale dopiero po dwóch latach, tyle bowiem pozostawaliby na obecnych funkcjach i legalnie orzekali w ramach delegacji. Co pan o tym sądzi?

Jest to dziwne założenie, które kłóci się z moim przekonaniem, że albo coś jest dobre, albo coś jest złe. Odbieram to jako pewnego rodzaju kompromis, na który musiała pójść komisja kodyfikacyjna przy prac nad projektami. Ja jednak czegoś takiego nie akceptuję. Jest w tym za dużo hipokryzji i fikcji.

Co ma pan na myśli?

Mówię o proponowanej swoistej legalizacji powołań części neosędziów i pozostawieniu na delegacjach tych neosędziów, którzy postanowili robić karierę w ostatnich latach, świadomie uczestnicząc w nielegalnej procedurze. Wygląda to trochę, jak próba rozsupłania węzła gordyjskiego, a jego nie da się rozwiązać, tylko trzeba go przeciąć. Czas na radykalne, zdecydowane i konsekwentne działania, co oznacza, że neosędziów należałoby z korpusu sędziowskiego po prostu usunąć. Pozostawienie ich w systemie uważam za błąd, który nie pozwoli na moralne uzdrowienie sądownictwa.

Czytaj więcej Prawo karne Warszawska mafia narkotykowa może uniknąć kar. Bo orzekał tzw. neosędzia Warszawscy gangsterzy skazani przed laty za produkcję i obrót narkotykami staną ponownie przed sądem, jednak ich przestępstwa mogą się przedawnić. Sąd Najwyższy uchylił prawomocny wyrok w tej sprawie, bo wydał go tzw. neosędzia.

A co z tzw. młodym sędziami, czyli tymi, którzy nie mieli innej drogi wejścia do zawodu niż przez procedurę z udziałem obecnej KRS?

Jestem w stanie zrozumieć, co stoi za propozycją komisji kodyfikacyjnej, która chce pozostawić te osoby na obecnych stanowiskach i nie podważać ich statusu sędziowskiego. Chciałbym wierzyć, że ci młodzi prawnicy mają kaca moralnego albo chociaż odczuwają dyskomfort psychiczny. Nie jest tak, że nie mieli oni innego wyboru. Mieli taki sam wybór, jak Waldemar Żurek, Paweł Juszczyszyn czy Maciej Ferek. Pamiętajmy też, że jest wielu ich rówieśników, którzy właśnie z uwagi na trzymanie się uniwersalnych wartości przez ostatnie lata nie startowali w konkursach sędziowskich, nie chcieli stawać przed nielegalną KRS.