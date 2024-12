Rząd wiele mówi o planach reformowania sądownictwa, jednak kompleksowych zmian nadal nie ma. Ba, nie ma nawet wyczekiwanego projektu dotyczącego rozwiązania kwestii neosędziów. Jak ocenia pan rok reformowania wymiaru sprawiedliwości przez nowy rząd?

Jestem krytyczny w tej materii i postawiłbym rządowi trzy plus w skali od jeden do sześciu. Pozytywnym aspektem jest to, że sądami kierują osoby cieszące się zaufaniem w środowisku sędziowskim. Ciągle jednak pozostaje nierozwiązana kluczowa sprawa neosędziów. Przecież przez rok można było przygotować jakieś konkretne projekty ustaw w tej sprawie. A co się dzieje? Co pewien czas pojawiają się jakieś propozycje, następnie są one zmieniane z różnych względów. Brakuje tu konsekwencji i determinacji. Sędziowie są rozczarowani. Nadal połowa mojego wydziału to neosędziowie. Ciągle mamy problem, czy orzekać razem z nimi, czy nie orzekać, a obywatele nie mają pewności, czy wydane przez nich orzeczenia są stabilne i ostateczne. Ja też jestem tym rozczarowany.

Czy nie ma pan wrażenia, że w polskim wymiarze sprawiedliwości zamieszanie i chaos są większe niż za rządów PiS?

Rzeczywiście, można odnieść takie wrażenie i ja też je odnoszę. Z jednej strony przywracanie praworządności nigdy nie odbywa się bezboleśnie, a z drugiej strony chaos ten wynika chyba z niekonsekwencji rządzących polityków i niektórych instytucji. Mam na myśli chociażby kierowanie różnych pism i spraw do neo-KRS, do neoizb Sądu Najwyższego przez prokuraturę i inne instytucje, które jednocześnie deklarują, że widzą wadliwość tych organów.

Trwa spór o władzę w Prokuraturze Krajowej, o neosędziów w szczególności w Sądzie Najwyższym, o neo-KRS i Trybunał Konstytucyjny. W jakim kierunku to wszystko zmierza?