– Ta ustawa ma na celu doprowadzenie do tego żeby osoby, które zostały dotknięte neoKRS miały możliwość powrotu do statusu zgodnego z konstytucją – mówił prof. Markiewicz.

Konsekwencje tych przepisów odczuje też około 300 neosędziów, którzy przed powołaniem uprawiali inny zawód prawniczy jak np. adwokat, prokurator lub radca prawny lub byli pracownikami naukowymi. Ich status sędziowski wygaśnie, ale będą mogli ubiegać się o powrót do swoich dawnych profesji albo pozostać w danym sądzie jako referendarze. Co ważne, skutki tej ustawy nie dotkną najliczniejszej grupy tzw. neosędziów (ok 1700 osób), czyli byłych asesorów sądowych, referendarzy i asystentów sędziowskich.

– W tym wypadku data październik 2027 r. jest realną do zakończenia realizacji tej ustawy – stwierdził sędzia Markiewicz.

Po wejściu w życie tej ustawy powstanie około 1,5 tys. wakatów. Mają one zostać zapełnione dzięki konkursom sędziowskim, które przeprowadzi wyłoniona w przyszłości nowa, „niezależna KRS”. Projekt „ustawowy” nie przewiduje przy tym żadnej formy kontroli powołań sędziowskich przez jakikolwiek organ.

Neosędziowie pod lupą. Kontrola skutków wadliwych uchwał neoKRS w drugim projekcie

Swoistą weryfikację tzw. neosędziów przewiduje za to drugi projekt, który wyszedł z komisji kodyfikacyjnej, nazwany „kaeresowym”. To bowiem KRS, która ma zostać – według założenia autorów – powołana w przyszłości zgodnie z konstytucją, przeprowadzi kontrolę wadliwych uchwał tzw. neoKRS i ustali ich skutki. Nastąpi to w ramach wznowionych z mocy ustawy postępowań konkursowych. Nie będzie dotyczyć to jednak wszystkich. Wyjątkiem będą tzw. młodzi sędziowie, czyli ci, którzy bezpośrednio przed powołaniem byli asesorami sądowymi, referendarzami albo asystentami sędziów. Ich status zostanie konwalidowany z mocy ustawy i nie będą musieli przechodzić weryfikacji.