Jedyny taki proces. Sąd Najwyższy osądzi stalinowskiego sędziego, który skazał na śmierć młodego pilota

Jedyny taki wyrok. Pięć lat więzienia za mord sądowy

W rezultacie sędzia Dzięcioł stanął przed Wojskowym Sądem Okręgowym w Warszawie, który przed niemal rokiem uznał go za winnego zbrodni komunistycznej i zbrodni przeciwko ludzkości, poprzez bezprawne pozbawienie życia Edwarda Pytki. Według sądu było to prześladowaniem pilota i stosowanie przeciwko niemu represji, z powodów odmiennych poglądów politycznych. Dzięcioł został za to skazany na pięć lat więzienia i na taki sam okres pozbawienia praw publicznych.

Sprawa będzie miała jednak dalszy ciąg. Od tego wyroku odwołał się bowiem prokurator IPN. W apelacji domaga się on surowszej kary – 8 lat więzienia. Prokurator nie zgadza się z przyjętym przez sąd zdaniem, że sędzia Dzięcioł nie wiedział, iż orzeka w sprawie Pytki, jako osoba nieuprawniona. Zarzuca przy tym brak jakichkolwiek ustaleń sądu w tej sprawie i pominięcie tej kwestii w wyjaśnieniach oskarżonego sędziego.

To jednak nie jedyna apelacja. Zmiany orzeczenia domaga się też obrońca sędziego Dzięcioła. Jego zdaniem wyrok jest niesłuszny i sędzia powinien zostać uniewinniony. Uzasadnia to m.in. nienależytą - jego zdaniem – obsadą sądu okręgowego, w związku z orzekaniem w sprawie przez sędziego powołanego przez tzw. neoKRS.

Sąd Najwyższy osądzi zbrodnię stalinowską byłego prezesa Sądu Najwyższego

Po latach sędzia Bogdan Dzięcioł powróci do Sądu Najwyższego, tym razem jednak jako oskarżony. To bowiem do Izby Karnej Sądu Najwyższego, jako do sądu wojskowego II instancji, trafiły obie apelacje. Oznacza to, że sąd, w którym Dzięcioł był prezesem przez kilkanaście lat, będzie go teraz sądził.

Nastąpi to już niebawem. Rozprawa w tej sprawie została wyznaczona na 6 marca. Sprawą zajmie się trzech sędziów: Tomasz Artymiuk, Jerzy Grubba, i Eugeniusz Wildowicz. Co istotne, żaden z nich nie pracował w SN wspólnie z sędzią Dzięciołem. Wszyscy zostali powołani do tego sądu już po 2000 r.