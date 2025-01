Skarga nadzwyczajna do likwidacji, ale co w zamian?

Rzeczywiście ze statystyk wynika, że spośród wszystkich uprawnionych do wniesienia skargi nadzwyczajnej organów (oprócz PG-MS, są to rzecznik praw obywatelskich, rzecznik Prokuratorii Generalnej RP, prezes Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów, rzecznik praw dziecka, rzecznik praw pacjenta, rzecznik MŚP a także rzecznik finansowy), to właśnie PG korzystał z tego środka nadzwyczaj ochoczo, wnosząc w latach 2018-2024 aż 1705 skarg, czyli prawie 73 proc. Pozostałe podmioty razem wzięte w tym czasie skorzystały z tego instrumentu w sumie 636 razy.

2341 tyle skarg nadzwyczajnych wpłynęło do Sądu Najwyższego w latach 2018-2024 (stan na 25 listopada 2024 r.)

392 tyle skarg nadzwyczajnych zostało uwzględnionych przez SN (według stanu na 25 listopada 2024 r.)

RPO: możliwa alternatywa dla skargi nadzwyczajnej. Jest ważna np. przy sprawach spadkowych

Zdaniem prof. Marcina Wiącka, rzecznika praw obywatelskich, likwidacja skargi nadzwyczajnej mieści się w zakresie swobody ustawodawcy, lecz w związku z tym powinny zostać zmodyfikowane pozostałe nadzwyczajne środki.

- Istnieje natomiast potrzeba utrzymania nadzwyczajnego środka zaskarżenia, który pozwoliłby na wyeliminowanie z obrotu prawnego rażąco niesprawiedliwych i niezgodnych z prawem orzeczeń. Do decyzji ustawodawcy należy, czy będzie to skarga nadzwyczajna, czy też zostaną zmodyfikowane podstawy do wniesienia kasacji czy skargi kasacyjnej – mówi prof. Wiącek. Z doświadczeń RPO wynika, że istnieją takie orzeczenia, których nie da się zaskarżyć skargą kasacyjną, ani kasacją, a które bezwzględnie wymagają wyeliminowania z obrotu prawnego.

- Są to np. orzeczenia dotyczące stwierdzenia nabycia spadku, orzeczenia w sprawach mieszkaniowych lub majątkowych poniżej wartości przedmiotu zaskarżenia. W dzisiejszym stanie prawnym jedynym środkiem, który może być wykorzystany jest właśnie skarga nadzwyczajna, co wynika z faktu, ze podstawy do wywiedzenia tradycyjnych nadzwyczajnych środków zaskarżenia są bardzo wąskie - wskazuje prof. Wiącek, który jednocześnie zaznacza, że po wyroku EPTC w sprawie Wałęsa przeciwko Polsce, przepisy o skardze nadzwyczajnej wymagają zmiany.