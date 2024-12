Rzecznik ad hoc ministra sprawiedliwości zajmie się sprawami sędziego Macieja Nawackiego

Jak podano w komunikacie Ministerstwa Sprawiedliwości, rzecznik dyscyplinarny sędzia Andrzej Krasnodębski zajmie się podejrzeniem popełnienia przez sędziego Sądu Rejonowego w Olsztynie Macieja Nawackiego deliktu dyscyplinarnego z art. 107 § 1 pkt 5 ustawy Prawo o ustroju sądów powszechnych (u.s.p.). Zgodnie z tym przepisem przewinieniem służbowym jest każde zachowanie sędziego, naruszające obowiązki (nakazy i zakazy) – określone przepisami prawa dotyczącymi statusu sędziego – a także obowiązki pracownicze wynikające z art. 100 Kodeksu pracy.



Za co ścigany jest sędzia Maciej Nawacki

Resort przypomina, że sędziowie mają zakaz podejmowania dodatkowego zatrudnienia, innego zajęcia lub sposobu zarobkowania. Chyba że prezes sądu, w którym zatrudniony jest dany sędzia, wyrazi zgodę, nie zgłosi sprzeciwu lub poinformuje, że sprzeciw nie zostanie zgłoszony. Jednak Prezes Sądu Okręgowego w Olsztynie powiadomił sędziego Macieja Nawackiego i Uniwersytet Warmińsko-Mazurski o wyrażeniu sprzeciwu. Pomimo tego sprzeciwu, sędzia Maciej Nawacki miał dalej prowadzić zajęcia dydaktyczne - czytamy w komunikacie.



MS poinformowało również, iż postanowieniem z 18 listopada rzecznik dyscyplinarny ministra sprawiedliwości wszczął postępowanie dyscyplinarne wobec sędziego Nawackiego w sprawie "odmowy sprawowania wymiaru sprawiedliwości w sprawach przydzielonych sędziemu w systemie teleinformatycznym Krajowy Rejestr Zadłużonych oraz we wszystkich sprawach przydzielonych do jego referatu we wrześniu br. w Systemie KRZ". Jak dodano, rzecznik zajmuje się również niestawieniem się przez sędziego do pracy, by orzekać i zajmować się rozpoznawaniem spraw przydzielonych do jego referatu.

Maciej Nawacki zasłynął zawieszeniem sędziego Pawła Juszczyszyna

Maciej Nawacki do 19 marca 2024 r. był prezesem Sądu Rejonowego w Olsztynie. Obecnie jest szeregowym sędzią. Pozostaje też członkiem Krajowej Rady Sądownictwa, której status jest kwestionowany, gdyż jej członków – sędziów wybrali politycy.