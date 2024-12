Bogdan Święczkowski, wybrany na nowego prezesa Trybunału Konstytucyjnego, zapowiedział spotkania z najważniejszymi politykami w kraju. Oprócz premiera Donalda Tuska, Święczkowski wyliczył szereg osób odpowiedzialnych za polską politykę i stojących u władzy, z którymi chciałby porozmawiać.

Reklama

– Poproszę o spotkanie lub zaproszę do Trybunału – powiedział Święczkowski w trakcie konferencji prasowej.

Bogdan Święczkowski, nowy szef TK, chce spotkać się Donaldem Tuskiem

Przedstawiciele partii politycznych, premier Donald Tusk, marszałkowie Szymon Hołownia i Małgorzata Kidawa-Błońska czy prezes NBP Adam Glapiński – to osoby, z którymi chciałby spotkać się i porozmawiać nowo wybrany prezes Trybunału Konstytucyjnego Bogdan Święczkowski. Zaapelował on do przedstawicieli władzy wykonawczej i ustawodawczej o "umiarkowanie i opanowanie" w kwestii działań, podejmowanych w stosunku do władzy sądowniczej. Poprosił także o uspokojenie politycznych nastrojów i o rozmowę.

– Poproszę o spotkanie lub zaproszę do Trybunału pana marszałka Sejmu, panią marszałek Senatu, prezesa Rady Ministrów, przedstawicieli najważniejszych partii politycznych, I Prezesa Sądu Najwyższego, prezesa NSA, prezesa NBP i inne osoby, które z punktu widzenia funkcjonowania państwa mają coś do powiedzenia w Rzeczpospolitej – powiedział Święczkowski, cytowany przez polsatnews.pl.