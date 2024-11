Szóste zawiadomienie do prokuratury na prezes SN Małgorzatę Manowską

Zawiadomienie złożył sędzia Waldemar Żurek z Sądu Okręgowego w Krakowie wraz ze swoją pełnomocniczką, adwokat Justyną Borucką - informuje OKO.press. Przejęcie akt przez Manowską doprowadziło ich zdaniem do zablokowania rozpoznania spraw, które wytoczył krakowski sędzia.

Prezes Manowska zabrała akta spraw

Pierwsza sprawa dotyczy odwołania sędziego Żurka od decyzji ówczesnej prezes Sądu Okręgowego w Krakowie, a obecnie przewodniczącej tzw. neoKRS Dagmary Pawełczyk-Woickiej o karnym przeniesieniu w 2018 r. do innego wydziału w sądzie. Sędzia Żurek odwołał się do najpierw do neoKRS, która umorzyła postępowanie w tej sprawie, a następnie do SN. Wraz z odwołaniem Waldemar Żurek złożył wniosek o wyłączenie wszystkich sędziów Izby Kontroli Nadzwyczajnej i Spraw Publicznych oraz zlikwidowanej już Izby Dyscyplinarnej SN z rozpatrywania jego odwołania. Jego zdaniem sposób ich powołania nie dawał rękojmi niezawisłości i bezstronności. Wniosek ten I Prezes SN skierował do rozpatrzenia przez Izbę Cywilną SN. Nie obejmował on sędziego IKNiSP Aleksandra Stępkowskiego, który do SN trafił w wyniku procedury z udziałem neoKRS i został mianowany już po wpłynięciu wniosku Waldemara Żurka.

I to właśnie Stępkowski rozpatrzył odwołanie Żurka tuż przed posiedzeniem Izby Cywilnej w sprawie wniosku o wyłączenie sędziów. Zrobił to jednoosobowo, bez zapoznania się z aktami sprawy (miał tylko kopię) i bez wysłuchania sędziego. Rozstrzygnięcie było niekorzystne dla Żurka.

W tej sytuacji Izba Cywilna odroczyła rozpoznanie wniosku o wyłączenie i zwróciła się z pytaniami do składu siedmiu sędziów. Ten zaś w maju 2019 r. wysłał do Trybunału Sprawiedliwości UE pytanie prejudycjalne, czy Izba Kontroli Nadzwyczajnej SN powołana z udziałem neoKRS jest niezawisłym, bezstronnym i ustanowionych zgodnie z prawem sądem europejskim, a orzekające w niej osoby są legalnymi sędziami.