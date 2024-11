Państwowa Komisja Wyborcza uderza w tzw. neosędziów. Zgłoszono "zdanie odrębne"

Przypomnijmy, iż w poniedziałek Państwowa Komisja Wyborcza odrzuciła sprawozdanie finansowe PiS za 2023 rok. Członek PKW Ryszard Kalisz powiedział wówczas, że politycy PiS mogą od tej decyzji złożyć w ciągu najbliższych siedmiu dni odwołanie do Sądu Najwyższego. Zaznaczył jednak, że – zgodnie z przyjętą tego samego dnia uchwałą kierunkową - PKW nie uznaje orzeczeń, które są wydane przez sędziów powołanych przez neo-KRS.

PKW: status neo-sędziów może być skutecznie zakwestionowany

We wtorek na stronie PKW zamieszczono stanowisko w tej sprawie. Powołano się w nim na orzecznictwo Europejskiego Trybunału Praw Człowieka i Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej oraz uchwałę składu połączonych Izb: Cywilnej, Karnej oraz Pracy i Ubezpieczeń Społecznych Sądu Najwyższego z 23 stycznia 2020 r. Stwierdzono, że "status sędziów powołanych do Sądu Najwyższego i do sądów powszechnych na podstawie rekomendacji Krajowej Rady Sądownictwa ukształtowanej w trybie określonym przepisami ustawy z dnia 8 grudnia 2017 r. o zmianie ustawy o Krajowej Radzie Sądownictwa oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2018 r., poz. 3) może być skutecznie zakwestionowany".



W stanowisko PKW wyraziła oczekiwanie, że "uprawnione organy Rzeczypospolitej Polskiej podejmą działania ustawodawcze i organizacyjne zmierzające do wyeliminowania możliwości orzekania w Sądzie Najwyższym i sądach powszechnych osób, których status może być kwestionowany". Postuluje również,

„aby w postępowaniach przed Sądem Najwyższym i sądami powszechnymi nie brały udziału osoby, powołane do orzekania na podstawie rekomendacji Krajowej Rady Sądownictwa ukształtowanej w trybie określonym przepisami ustawy z dnia 8 grudnia 2017 r. o zmianie ustawy o Krajowej Radzie Sądownictwa oraz niektórych innych ustaw”. Jednocześnie zadeklarowano, iż „w przypadku wyznaczenia do postępowań, których Państwowa Komisja Wyborcza jest uczestnikiem, osób powołanych do orzekania na podstawie rekomendacji Krajowej Rady Sądownictwa ukształtowanej w trybie określonym przepisami ustawy z dnia 8 grudnia 2017 r. o zmianie ustawy o Krajowej Radzie Sądownictwa oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2018 r., poz. 3) będzie występować o ich wyłączenie”.



Oświadczenie sędziego TK Wojciecha Sycha

Od uchwały odciął się członek PKW, sędzia Trybunału Konstytucyjnego Wojciech Sych. W złożonym do protokołu PKW oświadczeniu wskazuje, po pierwsze, że "żaden organ władzy publicznej nie ma kompetencji do oceny prawidłowości powołania sędziego na podstawie art. 179 Konstytucji". Po drugie zauważa, że "orzeczenia trybunałów międzynarodowych, także ETPC i TSUE, są jedynie aktami stosowania prawa międzynarodowego i nie wywołują bezpośrednich skutków w krajowym porządku prawnym, do którego się odnoszą". Jak wyjaśnia sędzia Sych, oznacza to, że "orzeczenia obu trybunałów przywołane jako podstawa przyjętego stanowiska, nie spowodowały zmiany Konstytucji ani ustawy o Sądzie Najwyższym i nie mają wpływu zarówno na status sędziów powołanych przez Prezydenta RP, jak i na wydawane przez nich orzeczenia".