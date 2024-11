Przypomnijmy, że sejmowa komisja śledcza ds. wyborów korespondencyjnych od grudnia ubiegłego roku badała legalność, prawidłowość i celowość działań podjętych w celu przygotowania i przeprowadzenia tych wyborów. W październiku posłowie zakończyli prace zwieńczając je wydaniem raportu końcowego i zatwierdzeniem skierowania do prokuratury łącznie 19 zawiadomień o możliwości popełnienia przestępstw dotyczących liderów Zjednoczonej Prawicy w tym: Jarosława Kaczyńskiego, Mateusza Morawieckiego i Mariusza Kamińskiego czy Elżbiety Witek.

W raporcie końcowym stwierdzono, że „wybory, ze względu na skalę nieprawidłowości, mogłyby być kwestionowane i nie uznawane, tak na szczeblu krajowym jak i międzynarodowym. Mogłaby być to kompromitacja całego naszego kraju, a przede wszystkim przykład skrajnego i jawnego pogwałcenia zasad demokracji”. Zdaniem komisji ówczesny aparat władzy usilnie dążył do przeprowadzenia wyborów korespondencyjnych, żeby doprowadzić tym do ponownego wyboru na prezydenta Andrzeja Dudy.

Wybory kopertowe: Trybunał ocenił przepisy, które umożliwiły ich zarządzenie. Zgodne z konstytucją?

Co istotne, w maju Trybunał Konstytucyjny orzekł, że przygotowanie wyborów korespondencyjnych na podstawie przepisów antycovidowych było zgodne z konstytucją. Chodziło konkretnie o decyzję premiera Mateusza Morawieckiego z 16 kwietnia 2020 r. którą polecił Poczcie Polskiej podjęcie czynności niezbędnych do przeprowadzenia wyborów prezydenckich w 2020 r. w trybie korespondencyjnym: druk kart do głosowania i innych dokumentów wyborczych.

Decyzję byłego premiera oceniły też sądy administracyjne, zgodnie stwierdzając, że naruszyła ona prawo.

Trybunał wydał środowe orzeczenia w składzie trzyosobowym, w którym znaleźli się: Julia Przyłębska, Krystyna Pawłowicz i Bogdan Święczkowski. Wyroki Trybunału są ostateczne i co do zasady podlegają niezwłocznej publikacji w Monitorze Polskim. Od kilku miesięcy jednak orzeczenia TK nie są publikowane. Niewykluczone, że tak stanie się i tym razem.