Walka o odwołanie ławników Sądu Najwyższego trwa. Małgorzata Manowska składa kolejne wnioski

– To prawda, że wiedzieliśmy w jakich warunkach zostajemy ławnikami. Oczekiwaliśmy jednak, że nasze prawa do współrozstrzygania spraw obywateli w klinicznie legalnych warunkach będą respektowane. Wszyscy ławnicy powtarzają, że są gotowi poświęcić czas i wysiłek na orzekanie w legalnych składach i legalnych izbach SN. Nikt nie może jednak od nas oczekiwać, że będziemy włączać się do działań niezgodnych z prawem i orzekać z neosędziami – zaznacza Kompa.

Według prezes Manowskiej takie działania są jednak podstawą do odwołania ławników. Nie może tego jednak zrobić samodzielnie, dlatego zgodnie z procedurą kieruje wnioski do marszałek Senatu Małgorzaty Kidawy-Błońskiej. Do Senatu trafiły już pisma dotyczące łącznie 22 ławników.

Senackie „nie” dla odwołania ławników Sądu Najwyższego

Przed dwoma tygodniami Senat rozpatrzył 18 wniosków I prezes SN i nie zgodził się ostatecznie na odwołanie ławników. Wydawało się, że jest to koniec sporu, prezes Manowska jest jednak konsekwentna w swoim działaniu i kieruje do Senatu kolejne pisma w tej sprawie.

Czytaj więcej Sądy i trybunały Szef Rady Ławniczej SN: wyroki wydane przez pseudosędziów nie są wyrokami Nie będziemy orzekać z neosędziami. Wydawanie wyroków przez nielegalne izby Sądu Najwyższego to oszukiwanie obywateli. Podtrzymujemy także apel o rezygnację Małgorzaty Manowskiej – mówi Andrzej Kompa, przewodniczący Rady Ławniczej SN.

Nie widać też nadziei na ewentualną zmianę postawy ławników. Andrzej Kompa pytany, czy ławnicy będą orzekać z tzw. neosędziami, odpowiada krótko:

– Nie. Jest to dla nas niewyobrażalne. Nie możemy zmienić naszego postępowania, a decyzja Senatu utwierdza nas w tym, że mamy rację.