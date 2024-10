Sędzia skrytykował Marcina Romanowskiego. Nowa KRS chce dyscyplinarki

Tak podczas zakończonego w piątek posiedzenia zdecydowała tzw. nowa Krajowa Rada Sądownictwa, której skład jest kwestionowany przez polityków i część środowiska sędziowskiego.

Reklama

Jak przekazano w komunikacie Rada skierowała do Rzecznika Dyscyplinarnego wniosek w sprawie "sędziego Sądu Okręgowego w Warszawie Krzysztofa Chmielewskiego, który w mediach społecznościowych krytycznie wypowiadał się m.in. o Marcinie Romanowskim, a tym samym pokazywał swoje nastawienie do osoby, w której sprawie miał orzekać". Zdaniem Rady, "aktywność sędziego w mediach społecznościowych powinna skłonić go do wyłączenia z postępowania w tej sprawie, czego nie zrobił".

Media podawały, że sędzia Chmielewski zwrócił się do Romanowskiego słowami "Powinien pan zmienić leki lub lekarza".

Czytaj więcej Sądy i trybunały Sędzia Krzysztof Chmielewski przywrócony do orzekania W cieniu sprawy Igora Tulei Izba Odpowiedzialności Zawodowej SN wstrzymała w czwartek wykonanie uchwały Izby Dyscyplinarnej z 5 stycznia o zawieszeniu sędziego Krzysztofa Chmielewskiego z Sądu Okręgowego w Warszawie w czynnościach służbowych oraz obniżeniu wysokości jego wynagrodzenia. Sędzia może wrócić do pracy.

Sędzia Krzysztof Chmielewski wyłączył sędziego Przemysława Dziwańskiego

Przypomnijmy, iż w sierpniu decyzją Chmielewskiego, sędzia Przemysław Dziwański, wyznaczony do składu orzekającego w sprawie tymczasowego aresztu dla posła Suwerennej Polski Marcina Romanowskiego, został wyłączony.