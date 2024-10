Rosnący problem w księgach wieczystych. Związkowcy z sądów alarmują ministra Adama Bodnara

Komisja Międzyzakładowej Organizacji Związkowej NSZZ “Solidarność” Pracowników Sądownictwa i Prokuratury zwróciła się do ministra sprawiedliwości Adama Bodnara o wydanie dla wszystkich wydziałów ksiąg wieczystych sądów powszechnych rekomendacji umożliwiających nierejestrowanie uczestników postępowania, a tym samym niewysyłanie do nich zawiadomień o wpisach identyfikatorów dla działek i budynków wielomieszkaniowych (księgi budynkowe, z których wyodrębniono lokale), wynikających z zawiadomień o zmianie i składanych masowo przez Egib (Ewidencja gruntów i budynków).



Ludzie przychodzą do wydziałów ksiąg wieczystych i pytają, co mają z tym zawiadomieniem zrobić

Związkowcy tłumaczą w piśmie, że obecnie księgi wieczyste są znacznie przeciążone liczbą takich spraw składanych z urzędu przez Starostwa Powiatowe Wydziały Geodezji i Ewidencji Gruntów (Egib). Sprawy te dotyczą wpisów identyfikatorów dla wszystkich lokali, działek i budynków. Szczególny problem stanowią wnioski o wpisy w księgach tzw. budynkowych, tj. założonych dla działek, na których posadowione są budynki mieszkalne wielorodzinne, w których zamieszkują dziesiątki lub setki właścicieli lokali.

„Z uwagi na brak wdrożonego zintegrowanego systemu z ZSIN, wszystkich właścicieli lokali z całego budynku wielomieszkaniowego trzeba zarejestrować, wpisując ich dane ręcznie z imienia i nazwiska wraz z adresem, każdego małżonka oddzielnie. Jest to bardzo czasochłonne. Następnie wiąże się to z wysyłaną korespondencją do każdej osoby oddzielnie, gdzie czasami do jednego wniosku dotyczącego jednego budynku mieszkalnego wielorodzinnego są setki przesyłek, które w dużej mierze wracają jako nieodebrane" - podnosi Solidarność. Zwraca również uwagę, że sąd ponosi wielkie koszty związane z taką ilością przesyłek, a wniosek dotyczy wpisu identyfikatora dla działki pod budynkiem wielomieszkaniowym i dla tego budynku wielomieszkaniowego, co z reguły w ogóle nie interesuje właścicieli lokali położonych w tym budynku. ”Masowo potem ludzie przychodzą do wydziałów ksiąg wieczystych i pytają, co mają z tym zawiadomieniem zrobić i po co właściwie jest to do nich wysyłane. Właścicieli lokali dotyczy i interesuje wpis dokonany w ich księdze, założonej dla lokalu mieszkalnego, stanowiącego ich własność, a nie wpis identyfikatora nadanego dla całego budynku” - podkreślono w piśmie.

Sądy borykają się z problemem niedoetatyzowania

Związkowcy przekonują, że "zwolnienie wydziałów ksiąg wieczystych z rejestracji, a tym samym wysyłki korespondencji dotyczącej wpisu identyfikatorów dla budynków wielorodzinnych do wszystkich właścicieli lokali w danym budynku, znacząco odciąży i tak już znacznie przeciążone wydziały ksiąg wieczystych, rozwiązując problem konieczności wykonywania bardzo czasochłonnych czynności oraz ponoszenia ogromnych wydatków związanych z wysyłką zawiadomień".