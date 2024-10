Adam Bodnar: Prokuratorzy będą reagować na „neosędziowskie” składy w SN

Czyli to oznacza, że będą wyroki, które będą honorowane i takie, które nie będą? Jak to rozumieć?

Rozumiem to tak, że jeżeli prokuratorzy widzą na tym szczeblu wadliwość składu sędziowskiego, to powinni podjąć działania zmierzające do tego, aby skład został ukształtowany zgodnie z przepisami. Są one potrzebne, aby nie pogłębiać kryzysu wokół wymiaru sprawiedliwości.

Ale żeby dobrze zrozumieć - będą to wytyczne dla prokuratorów określające, w jakich postępowaniach przed SN mogą uczestniczyć, a w jakich nie, czy też określą czynności, które mogą podejmować w takich sytuacjach wobec tych składów?

Jeżeli mamy np. Izbę Kontroli Nadzwyczajnej i Spraw Publicznych, to konsekwentnie sprawy jej przypisane składane są do Izby Cywilnej w SN. Tu sytuacja jest jasna, bo Izba Kontroli Nadzwyczajnej i Spraw Publicznych jako całość została zakwestionowana wyrokiem TSUE z 21 grudnia 2023 r. Chodzi natomiast o inne izby, w których orzekają neosędziowie. W przypadku takich składów prokuratorzy powinni wykorzystać wszystkie środki procesowe, aby doprowadzić do ukształtowania składu zgodnego z konstytucją.

