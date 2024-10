Dr Anna Adamska-Gallant: Polska wciąż mocno nadużywa tymczasowego aresztowania

Przypadkiem się złożyło, że zdarzyło się właśnie takie aresztowanie, i to głośne. Za kratki trafił znany biznesmen i były polityk Janusz Palikot pod zarzutem oszustw finansowych. Jeśli wierzyć jego obrońcom, chciał dobrowolnie współpracować z prokuraturą.

Nie chciałabym tego komentować z dwóch powodów. Po pierwsze: nie znam okoliczności tej sprawy. Po drugie: może ona trafić do Strasburga z ewentualną skargą na naruszenie praw i wolności konwencyjnych, a w takiej sytuacji mogę w niej w przyszłości orzekać. Jeśli na wokandę trafia sprawa z jakiegoś kraju, to sędzia, który z niego pochodzi, zasiada w składzie orzekającym. Chodzi o to, by zapewnić lepsze zrozumienie krajowej specyfiki. Mogę jedynie przypomnieć art. 5 ust. 3 konwencji, mówiący o tym, że każdy, kto został zatrzymany w związku z podejrzeniem popełnienia przestępstwa, powinien być niezwłocznie postawiony przed sądem. Do czasu procesu powinno się go zwolnić albo proces powinien zacząć się w rozsądnym terminie.

Trybunał wydał już wyrok w sprawie innego znanego Polaka – Lecha Wałęsy. Chodziło tam o naruszenie prawa do sądu poprzez niewłaściwe obsadzenie Izby Kontroli Nadzwyczajnej i Spraw Publicznych. Czy takich wyroków, dotyczących np. neosędziów, będzie więcej?

To był tak zwany wyrok pilotażowy, zobowiązujący Polskę do podjęcia działań w celu rozwiązania systemowych problemów w wymiarze sprawiedliwości. Trybunał stwierdził, że w sytuacji nieprawidłowego obsadzania stanowisk sędziowskich jednostka nie może mieć pewności, czy jej sprawę rozpoznał niezawisły i bezstronny sąd, do czego ma prawo zgodnie z art. 6 konwencji. Trybunał wskazał, gdzie leży źródło problemu: to działanie nienależycie sformowanej Krajowej Rady Sądownictwa doprowadziło do rozchwiania systemu wymiaru sprawiedliwości w Polsce. Jednocześnie Trybunał wstrzymał na rok rozpoznawanie podobnych spraw wniesionych przeciwko Polsce, dając czas na przyjęcie rozwiązań służących rozwiązaniu tego problemu. Nasz kraj jako strona konwencji jest zobowiązany do wykonania tego wyroku.

A tak ogólniej – na czym się będzie koncentrował strasburski trybunał w najbliższych latach?