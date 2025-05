Najpierw racji nie przyznał mu Wojewódzki Sąd Administracyjny (WSA) w Warszawie. Ostatecznie klęskę przypieczętował NSA. Przypomniał, że zgodnie z ówczesnym brzmieniem art. 12 § 6 pkt 1 ordynacji podatkowej termin uważa się za zachowany, jeżeli przed jego upływem pismo zostało wysłane w formie dokumentu elektronicznego do organu podatkowego, a nadawca otrzymał UPO – obecnie dowód otrzymania w rozumieniu ustawy o doręczeniach elektronicznych.

Jak tłumaczył sędzia NSA Sławomir Presnarowicz, w spornej sprawie nie ma wątpliwości, że skarżący UPO nie posiadał. I dotyczy to zarówno pierwszego formularza, jak i jego korekty. Owszem, otrzymał komunikat, że dokumenty zostały zapisane w systemie, ale to nie potwierdza złożenia. Sąd pokreślił, że podatnik został też poinformowany przez system, co trzeba zrobić, żeby upewnić się o złożeniu deklaracji. I gdyby dołożył należytej staranności, to by formalności dopełnił.

W ocenie NSA mamy już doświadczenia z rozliczeniami elektronicznymi, wiemy, czym jest UPO i jak się upewnić, czy zostało wygenerowane, czy nie.

Wyrok jest prawomocny.

Sygnatura akt: III FSK 92/24