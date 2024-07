Zważywszy na brak porozumienia pomiędzy prezydentem, rządem i władzą ustawodawczą, to widać jak na dłoni, że raczej tej noweli nie podpisze. Jeżeli tak się stanie, to będziemy mieli jasność, że prezydent stoi na straży nie tego, co jest słuszne, prawidłowe i konstytucyjne, tylko stoi na straży określonej polityki tej partii, która go wyłoniła na urząd prezydenta.

Jak wygląda dziś z pana punktu widzenia sprawa sędziów, neosędziów, tego, co się dzieje w wymiarze sprawiedliwości, przywracania praworządności itd.

To wszystko, co się działo przez ostatnich osiem lat, doprowadziło do skłócenia całego środowiska sędziowskiego. Dochodziło i dochodzi do licznych nieporozumień, do pewnego ostracyzmu w środowisku sędziowskim. Nikomu to nie było potrzebne, ale tak się stało.

Tak jak społeczeństwo zostało podzielone, tak i moje środowisko sędziowskie także uległo podziałowi. Przed 2018 r. nikomu nie przyszło do głowy, by dzielić sędziów na starych i nowych czy mówić o neosędziach. To bardzo smutne, bo wydawałoby się, że my mamy jeden właściwy cel – służenie w sposób właściwy społeczeństwu, zapewnienie sprawiedliwości, bezpieczeństwa, zapewnienie prawidłowego obrotu gospodarczego itd. Mogliśmy się ze sobą kontaktować, konsultować, rozmawiać, a nawet spierać. Dziś dostrzegam okopywanie się na swoich pozycjach. Powrót do normalności wymagał będzie dłuższego czasu.

A trzeba mieć na uwadze również to, że przez te osiem lat nie udało się na tyle polepszyć funkcjonowania sądów, żeby sprawy szły sprawniej, szybciej i żeby obywatele nie musieli czekać miesiącami, a nawet latami na orzeczenia. A tak niestety się dziś dzieje. Trudno w takiej sytuacji dziwić się niezadowoleniu z funkcjonowania wymiaru sprawiedliwości. Ta nie najlepsza ocena uderza we wszystkich sędziów.