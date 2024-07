Większość z nich zgodziła się, że mamy do czynienia z kryzysem funkcjonowania Trybunału Konstytucyjnego. Zdanie to wyraził m.in. przewodniczący senackiej komisji ustawodawczej senator Krzysztof Kwiatkowski. - Mamy problem z TK i nikt uczciwy nie może udawać, że go nie ma. (…) TK do 2015 r. średnio wydawał rocznie na ogół 60-70 wyroków. W 2022 r. tych wyroków było kilkanaście. To pokazuje zakres niewykonywania swoich obowiązków przez Trybunał – mówił Kwiatkowski. Wyraził też przekonanie, że projekt zmian konstytucji wyjdzie z Senatu, zastrzegając przy tym, że po uwzględnieniu niektórych uwag i opinii może on jednak różnić się od obecnego.

Kwestia rozproszonej kontroli konstytucyjności do poprawy

Wiele wątpliwości dotyczyło propozycji rozszerzenia stosowania konstytucji w sposób bezpośredni przez sądy, czyli tzw. rozproszonej kontroli konstytucyjności. - To jest skok na Trybunał Konstytucyjny. Każdy sędzia zaangażowany politycznie będzie mógł, realizując swoje sympatie polityczne czy światopoglądowe, pominąć określony przepis pod hasłem „jest niezgodny konstytucją”, np. niezgodny dla interesu tzw. kasty sędziowskiej – twierdził były wiceszef MS Łukasz Piebiak.

Wtórował mu sędzia Adam Jaworski ze stowarzyszenia „Sędziowie RP”. - Jeżeli dopuścimy rozproszoną kontrolę konstytucyjności w szerokim zakresie, to istnieje niebezpieczeństwo rozbieżności rozstrzygnięć co do tego, czy określony przepis obowiązuje czy nie – mówił sędzia.

Inne zastrzeżenia do tego rozwiązania zgłaszał dr Marcin Szwed z Uniwersytetu Warszawskiego. Wskazywał, że proponowane przepisy wymagają doprecyzowania kwestii bezpośredniego stosowania konstytucji. Jego zdaniem bez tej poprawki sądy mogą mieć wątpliwości, czy zadanie pytania prawnego jest dopuszczalne. Szwed opowiedział się też za wydłużeniem kadencji prezesa TK z proponowanych w projekcie trzech lat do sześciu lat bez możliwości reelekcji.

Zmienić sposób wyboru sędziów TK

Jego zdaniem w projekcie zabrakło też propozycji zmiany procedury wyboru sędziów TK. - Nie mam wątpliwości, że ta procedura jest wadliwa i umożliwia upolitycznienie tego organu. Należy odebrać Sejmowi monopol na wybór sędziów i przekazać częściowo tę kompetencję Senatowi i prezydentowi – mówił Szwed.