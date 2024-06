Czytaj więcej Sądy i trybunały Sędziowie Trybunału Stanu złożyli zawiadomienia ws. prezes Manowskiej "Zawiadamiamy o niewykonaniu przez panią Małgorzatę Manowską jej prawnego obowiązku" - napisało ośmiu sędziów Trybunału Stanu do marszałków Sejmu i Senatu, prezydenta, premiera, ministra sprawiedliwości oraz prokuratora krajowego. I prezes SN, jako przewodnicząca Trybunału Stanu, od stycznia odmawia zwołania pełnego składu TS.

To są działania mające dostarczyć tematów do prowadzenia medialnej nagonki na I prezes. Członkowie TS mają oczywiście prawo do wnioskowania o zwołanie zgromadzenia we wszystkich sprawach dotyczących TS, z wyjątkiem jednak tych, w których kompetencja została zastrzeżona przewodniczącemu TS. Powodem zwołania zgromadzenia miała być zmiana regulaminu TS, a inicjatywa w tym względzie jest zarezerwowana wyłącznie dla przewodniczącego. Pani prezes poprosiła, by wnioskodawcy przedstawili projekt odpowiadający obowiązującym zasadom techniki legislacyjnej. Nade wszystko chodziło o uzasadnienie mocno enigmatycznych zmian. Zamiast jednak sporządzić uzasadnienie, wnioskodawcy postanowili się wykłócać, że oni nie chcieli zmieniać regulaminu, tylko go uchylić, co miało nie być zmianą. Byłoby to może śmieszne, gdybyśmy czytali „Przy szabasowych świecach”. Gdy tego typu „cymesy” czytamy jednak w korespondencji członków organu mającego sądzić osoby sprawujące najwyższe funkcje w państwie, to obywatele, zamiast ciepła żydowskiego dowcipu mają prawo poczuć chłód „Procesu” Franza Kafki. Wnioskodawcy nie wzięli pod uwagę, że na gruncie prawa regulację uchyla się w przepisach końcowych aktu, który ma ją zastąpić. Nie dostrzegli też, że uchylając regulamin, uchylono by zasady procedowania TS, bez których trudno byłoby uchwalić nowy. Zatem wracamy do projektu zmian, który musi być uzasadniony.

Największy hałas dotyczył losowania składów orzekających, które zgodnie z regulaminem wyznacza przewodniczący TS. Prezes Manowska zniecierpliwiona tym chocholim tańcem, wydała wreszcie zarządzenie, w myśl którego przewodniczący TS wyznacza składy orzekające na podstawie wyników losowania. Zatem zrealizowano cele, które deklarowali wnioskodawcy.

Skoro i tak doszło do zmiany sposobu wyznaczania składów Trybunału Stanu, to czy nie lepiej było po prostu zwołać to posiedzenie i uniknąć problemów?

Ale to nie jest kwestia widzimisię pani prezes, ale prawem przewidzianej procedury. To pozostali członkowie TS wytknęli brak uzasadnienia projektu. Wnioskodawcy jednak uparli się, że go nie przedstawią. Jeżeli chce się absorbować uwagę pozostałych członków Trybunału jakimiś sprawami, to trzeba to robić zgodnie z procedurą, ta zaś wymaga uzasadnienia projektu i przesądza, że tylko przewodniczący TS może zainicjować prace w tym kierunku.