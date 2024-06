Na potwierdzenie swojej tezy przywołuje przykład orzeczenia w sprawie Wasilewska i Kałucka przeciwko Polsce, dotyczącej prowadzonej przez policję akcji z użyciem broni palnej, w której zginął człowiek. - Kiedy czytam, że na czas jej trwania nie zabezpieczono karetki pogotowia - ale wóz transmisyjny jednej ze stacji telewizyjnych już tak - dochodzę do wniosku, że niezbędna jest nie tyle świadomość przepisów, ale zdrowy rozsądek i elementarna troska o podstawowe prawa i wolności – podkreśla profesor.

- Dlatego boję się sytuacji, w której przyjmiemy ustawę i uznamy, że rozwiązaliśmy problem. Niestety on jest o wiele głębszy i złożony niż się wydaje – zauważa. I konkluduje, że Sąd Najwyższy już wiele lat temu stanął na stanowisku, że każdy sędzia w Polsce w procesie interpretacji prawa ma obowiązek przyjmowania standardu strasburskiego.

Ustawa to ingerencja w niezawisłość sądów?

Sceptyczny w kwestii planu wprowadzenia przepisów jest też Ireneusz Kamiński, były sędzia ad hoc w ETPC i profesor w Instytucie Nauk Prawnych Polskiej Akademii Nauk. - Pomysł przyjęcia ustawy uważam za nieporozumienie – mówi.

Jego zdaniem nie ma to sensu, bo wady, które wytyka ETPCz tkwią zwykle w procesie stosowania prawa. - Dlatego to sądy, a nie ustawodawca mają do odrobienia europejską lekcję. To one powinny zmienić swoją praktykę orzeczniczą, czyli intepretować i stosować przepisy tak, by korespondowało to z konwencyjnym standardem. Nie wyobrażam sobie, żeby na drodze ustawy uregulować ten proces, również ze względu na sędziowską niezawisłość – zaznacza.

I ocenia, że ustawa nie uzdrowi magicznie sytuacji w państwie, które przegrywa przed ETPCz szereg spraw związanych ze swobodą wypowiedzi. Zdaniem prof. Kamińskiego specustawa nie jest potrzebna nawet do eliminacji wady tkwiącej w ustawodawstwie – wtedy, kiedy wskaże ją ETPCz i kiedy prawo trzeba zmienić.

Profesor ocenia również, że autorzy pomysłu ustawy „patrzą na Strasburg bezkrytycznie”, podczas gdy jego zdaniem orzecznictwo to nie jest spójne. I przypomina, że choć Trybunał ma prawo zmienić dotychczasową linię orzeczniczą – co może z kolei przełożyć się na zmiany w krajowym ustawodawstwie - decyzję tę musi podjąć 17-osobowa Wielka Izba.