W sprawie z Polski oraz drugiej, z Litwy, chodzi o określenia granic uznania, jakim dysponuje władza ustawodawcza i wykonawcza przy ustalaniu wysokości wynagrodzeń sędziów. Wkrótce w obu sprawach zapadnie wyrok TSUE. Skład sędziowski może, ale nie musi uwzględnić opinię rzecznika generalnego.

Pensje sędziów zamrożone w Polsce, a na Litwie niepoważne

Sędzia Sądu Rejonowego w Białymstoku pozwał swojego pracodawcę o zapłatę wynagrodzenia. Dochodzona kwota to różnica między kwotą którą mu wypłacono a kwotą, którą otrzymałby, gdyby w latach 2021-2023 nie doszło do czasowego „zamrożenia” mechanizmu ustalania wysokości wynagrodzeń sędziów, przewidzianego w Prawie o ustroju sądów powszechnych. Pytanie prejudycjalne zadane Trybunałowi Sprawiedliwości w toku tego procesu zmierza do wyjaśnienia, czy usankcjonowana w prawie Unii zasada niezawisłości sędziowskiej stoi na przeszkodzie regulacjom krajowym, które ingerują w zasady ustalania wynagrodzenia sędziów, oparte na obiektywnych kryteriach, i skutkują trwałym obniżeniem poziomu tych wynagrodzeń.

W sprawie litewskiej pytania prejudycjalne przesłał regionalny sąd administracyjny w Wilnie, który zajmuje się skargą dwóch sędziów tego sądu. Wskazują oni, że poziom ich wynagrodzeń zależy wyłącznie od woli politycznej władzy wykonawczej i ustawodawczej, co jest niezgodne m.in. z litewską konstytucją i międzynarodowymi zobowiązaniami Litwy. Według nich, poziom wynagrodzeń sędziów nie odpowiada powadze tego urzędu i jest niższy niż honoraria przedstawicieli innych zawodów prawniczych. Sędziowie wystąpili przeciw państwu o odszkodowania z tego tytułu.

Wynagrodzeń sędziów nie można porównywać do honorariów adwokatów

Rzecznik generalny Anthony Michael Collins uważa, że zasada podziału władz nie pozbawia władzy ustawodawczej lub wykonawczej możliwości decydowania o wielu aspektach organizacji wymiaru sprawiedliwości, w tym o wynagrodzeniach sędziów. Jednak kształtując system wynagradzania sędziów i dostosowując go do własnych warunków społeczno-gospodarczych i ograniczeń budżetowych, władze państwa członkowskiego nie korzystają z pełnej dowolności. Do obiektywnych wartości referencyjnych rzecznik generalny zaliczył m.in. przeciętną lub minimalną pensję lub wysokość wynagrodzenia otrzymywanego przez osoby pełniące funkcje publiczne o porównywalnym zakresie obowiązków.