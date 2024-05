Bodnar powołuje i odwołuje prezesów w Koszalinie, Toruniu, Gliwicach i Krakowie

Do pełnienia funkcji prezesa Sądu Okręgowego w Toruniu powołany został sędzia tego sądu Wojciech Modrzyński. Od 1999 r. był asesorem sądowym, a od 2001 r. sędzią Sądu Rejonowego w Toruniu. W 2009 r. był delegowany do pełnienia obowiązków sędziego Sądu Okręgowego, a w 2010 r. został powołany na stanowisko sędziego Sądu Okręgowego. Wojciech Modrzyński jest sędzią cywilistą i orzeka w I Wydziale Cywilnym Sądu Okręgowego w Toruniu, gdzie pełni funkcję zastępcy przewodniczącego wydziału.

Prezesem Sądu Okręgowego w Gliwicach będzie Henryk Brzyżkiewicz. Od 1991 r. był asesorem sądowym, od 1993 r. sędzią Sądu Rejonowego w Gliwicach. W 2001 r. został powołany na stanowisko sędziego Sądu Okręgowego a od 1 stycznia 2009 r. do 27 marca 2012 r. pełnił funkcję wiceprezesa tego sądu. Następnie od 28 marca 2012 r. do 9 listopada 2017 r. był prezesem Sądu Okręgowego w Gliwicach. Henryk Brzyżkiewicz jest sędzią cywilistą i orzeka w III Wydziale Cywilnym Odwoławczym Sądu Okręgowego w Gliwicach.

Do pełnienia funkcji wiceprezesa Sądu Apelacyjnego w Krakowie powołany został Tomasz Szymański. Od 1991 r. był asesorem sądowym, od 1993 r. sędzią Sądu Rejonowego w Myślenicach, następnie sędzią Sądu Rejonowego dla Krakowa-Krowodrzy w Krakowie. Od 2001 r. delegowany do pełnienia obowiązków sędziego w Sądzie Okręgowym w Krakowie. W 2002 r. został powołany na stanowisko sędziego Sądu Okręgowego w Krakowie. Od 1.06.2008 r. do 26.06.2014 r. pełnił funkcję prezes Sądu Rejonowego dla Krakowa-Podgórza w Krakowie.Od 2014 r. jest sędzią Sądu Apelacyjnego w Krakowie. W latach 2015-2023 pełnił funkcję zastępcy rzecznika dyscyplinarnego przy Sądzie Apelacyjnym w Krakowie, a w 2024 r. został powołany do pełnienia funkcji Rzecznika Dyscyplinarnego Ministra Sprawiedliwości. Tomasz Szymański jest sędzią karnistą i orzeka w II Wydziale Karnym Sądu Apelacyjnego w Krakowie.

Wszyscy nowo powołani zaczynają sześcioletnie kadencje od 3 czerwca 2024 r.