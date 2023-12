Wyroku TK ws. kar od TSUE dziś nie będzie. Jego los niepewny

Według Siedleckiej w Trybunale nie ma jednomyślności co do tego, jaki powinien być wyrok ws. kar od TSUE. Niektórzy członkowie składu orzekającego rozważają propozycję, by Trybunał umorzył sprawę. Sędzia Pszczółkowski miał nawet zasugerować na rozprawie, że skoro dopiero teraz TK rozstrzyga, czy kara TSUE była legalna czy nie, to powstanie pytanie, na jakiej podstawie przez dwa lata premier Mateusz Morawiecki odmawiał jej płacenia, czego skutkiem było naliczanie odsetek za zwłokę.

"Morał jest z tego taki, że Julia Przyłębska trwająca w roli prezesa TK wcale nie ma pewności, jaki zapadnie wyrok, a co za tym idzie, czy warto, żeby zapadł. W takim przypadku urlop sędziego Pszczółkowskiego może być jej w pewnym sensie na rękę." - pisze Siedlecka na swoim blogu.

Czytaj więcej Sądy i trybunały Bunt w TK przełamany. Wyrok ws. kar od TSUE jeszcze w listopadzie Trybunał w pełnym składzie 30 listopada orzeknie w sprawie kar dla Polski. We wtorkowej rozprawie uczestniczyło jedenastu sędziów, w tym dwóch z sześciu tzw. buntowników (Zbigniew Jędrzejewski i Bogdan Święczkowski - nie uznających prezesury Julii Przyłębskiej).

Rozprawa ws. wniosku prezydenta też przesunięta

Na 11 grudnia TK przesunął także rozprawę w sprawie nowelizacji ustawy o Sądzie Najwyższym uchwalonej 13 stycznia 2023 r. Nowelizacja ma realizować jeden z kamieni milowych - warunków, które Komisja Europejska wyznaczyła Polsce do uruchomienia wypłat z Krajowego Planu Odbudowy.

Choć ustawę przygotowano w rządzie PiS, prezydent Andrzej Duda zapowiedział, że nie podpisze nowelizacji i skierował ją do prewencyjnej kontroli przez Trybunał Konstytucyjny. Jak podkreślił prezydent, ponieważ dokument dotyka fundamentalnych spraw, takich jak stabilność władzy sądowniczej, to właśnie TK powinien się wypowiedzieć w kwestii jej zgodności z ustawą zasadniczą. - A to oznacza, że ustawa nie będzie obowiązywała, dopóki Trybunał nie podejmie decyzji w tej kwestii - zaznaczył Duda.

Termin rozprawy przed pełnym składem TK także w tym przypadku przesuwany był kilkakrotnie. Ostatnio miała się odbyć 6 grudnia, a teraz zaplanowano ją na 11 grudnia na godz. 12.