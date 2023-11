Jak podkreślił, uchwały Sejmu, który wybrał do TK sędziów na zajęte miejsca, zapadły na początku kadencji z 2015 r., dlatego postulował, aby nowy Sejm już na pierwszym posiedzeniu przyjął uchwały, które pozbawią mocy prawnej tamte uchwały „dublerskie”. – Jeśli jakiś organ się pomylił w uchwale, to uchwałą ten błąd powinien naprawić To lepsze rozwiązanie niż ustawa. To wykonanie wyroków TK z 2015 roku oraz orzeczenia Europejskiego Trybunału Praw Człowieka, który w sprawie Xero Flor uznał, że Mariusz Muszyński nie jest sędzią – wyjaśniał Jerzy Stępień.

Drugim gościem programu Wojciecha Tumidalskiego była Barbara Garlacz, radca prawny. Rozmawiano o sprawach frankowych i trzech wrześniowych orzeczeniach Sądu Najwyższego, które idą w poprzek wieloletniej linii orzeczniczej. Zdaniem mec. Garlacz, te orzeczenia w sumie niewiele zmienią, ale jeszcze trochę to potrwa. SN uchylił wyroki i skierował je do ponownego rozpoznania w Sądzie Apelacyjnym. – A sąd może się nie zgodzić z ich poglądem albo zadać pytanie TSUE – wyjaśniła.