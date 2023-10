Kary nałożone w TSUE wracają na wokandę w TK. Jest termin rozprawy

Wniosek w tej sprawie trafił do TK w listopadzie 2021 r. (sygnatura K 8/21), złożył go prokurator generalny Zbigniew Ziobro. Rozprawa była przekładana już trzy razy. Najnowszy termin to 21 listopada 2023 r., godz. 11.

Wniosek ma rozpatrywać pełny skład Trybunału pod przewodnictwem prezes Julii Przyłębskiej. Problemem jest jednak spór o status Julii Przyłębskiej, której kilku sędziów nie uznaje już za prezes TK. Od prawie roku odmawiali oni zasiadania w składzie TK pod jej przewodnictwem.

Chodzi o zbadanie pod kontem Konstytucji RP art. 279 traktatu o funkcjonowaniu UE oraz art. 39 statutu TSUE w zakresie, w jakim są podstawą do nakładania przez TSUE na RP takich kar finansowych.

Jak już informowaliśmy, Zbigniew Ziobro wskazał w uzasadnieniu wniosku, że procedura stosowania środków tymczasowych nie wynika z samych traktatów, a reguluje ją statut TSUE, a takie postanowienia wydaje jednoosobowo prezes lub sędzia, który go zastępuje, co stanowi pozatraktatowe rozszerzenie kompetencji przyznanych Unii. Skorzystano wprost z tego środka m.in. w sprawie Turowa, kiedy TSUE nakazał Polsce natychmiastowe zaprzestania wydobycia węgla w kopalni, a następnie zobowiązał do zapłaty kary 500 tys. euro dziennie po stwierdzeniu (na wniosek KE) niewykonania tego środka. W następstwie ugody między Czechami i Polską przewidującej zapłatę odszkodowania dla Czech sprawa dotycząca kopalni Turów została wykreślona z rejestru TSUE, ale Komisja Europejska i tak potrąciła kary nałożone przez TSUE z funduszy dla Polski, gdyż były one związane z niewykonaniem orzeczenia TSUE.