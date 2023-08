Czy minister sprawiedliwości zajmie się systemowo wyrokami dotyczącymi kwestii światopoglądowych - oto między innymi był pytany Zbigniew Ziobro w Porannej rozmowie w RMF FM.

- Jest to dramat, że w Warszawie sądy dwukrotnie uniewinniły sprawcę bandyckiego napadu na kierowcę ciężarówki, tylko dlatego, że prezentował on punkt widzenia, który jest obcy kilku sędziom warszawskim - zaangażowanym politycznie - odpowiedział Zbigniew Ziobro odwołując się do wyroku sądu, który umorzył postępowanie w sprawie ataku na kierowcę furgonetki pro-life.

- Wystąpię jeszcze dzisiaj do Krajowej Rady Sądownictwa, by ta zwołała nadzwyczajne posiedzenie, bo musimy temat przedyskutować. KRS jest organem konstytucyjnym, którego zadaniem jest odnoszenie się do poważnych problemów sądownictwa. Jeśli dochodzi do sytuacji, że bandycki napad skończył się uniewinnieniem, to jest to sygnał dla innych sprawców, że można bezkarnie napadać czy szantażować ludzi, którzy wyrażają na przykład poglądy pro-life - tłumaczył Ziobro, który chce, by KRS zaproponowała w tej sprawie jakieś rozwiązanie. - "KRS musi poprzeć mój wniosek o radykalnej reformie sądownictwa" - dodał minister.