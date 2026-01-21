Paulina Szewioła: Prawo w wirtualnym świecie

Aktualizacja: 21.01.2026 10:28 Publikacja: 21.01.2026 06:00
Technologia tworzy nowe przestrzenie działania szybciej, niż przepisy potrafią je nazwać
Prawo nie nadąża za nowymi technologiami – to fakt, z którym od dawna chyba nikt już nie polemizuje. Gdy ustawodawca kończy rozwiązywać jeden problem, na rynek trafiają kolejne narzędzia, które generują nowe zagrożenia.
Ostatni przykład? Chatbot platformy X – Grok. Użytkownicy wykorzystywali go masowo w okresie noworocznym do modyfikowania zdjęć przedstawiających osoby w kontekście seksualnym. To działanie niedopuszczalne i głęboko niepokojące. Jaskrawy, a zarazem idealny przykład technologii, która zamiast służyć ludziom, narusza ich godność i poczucie bezpieczeństwa. Fakt, że takie praktyki są w ogóle możliwe, pokazuje, jak bardzo twórcy platform społecznościowych zawodzą w odpowiedzialności, etyce i realnej ochronie użytkowników. Pokazuje też, jak bardzo zawodzi ustawodawca, który nie ma na takie działania szybkiej i jednoznacznej odpowiedzi. Na pewno innowacja nie może być usprawiedliwieniem dla uprzedmiotowienia. Brak jasnych reguł i skutecznej kontroli to prosta droga do normalizacji nadużyć, na które nie powinno być miejsca w żadnej przestrzeni – także cyfrowej.
To nie wszystko. W wirtualnej rzeczywistości pojawiają się też doniesienia o „zgwałceniach” w VR – doświadczeniach, które nie zostawiają śladów na ciele, ale potrafią pozostawić realną traumę psychiczną. Prawo, przywiązane do fizyczności, po raz kolejny okazuje się bezradne.
O tym wszystkich możecie przeczytać państwo w tym numerze Tygodnika Prawników, który akurat zgromadził kilka tekstów poruszających tę problematykę.
Ważne jest bowiem, żeby mieć świadomość, iż to nie są marginalne problemy przyszłości. To codzienność, która już jest. Technologia tworzy nowe przestrzenie działania szybciej, niż prawo potrafi je nazwać, a w praktyce oznacza to tworzenie stref bezkarności.
A co, jeśli problem nie polega na tym, że przepisy są zbyt wolne, lecz na tym, że wciąż próbują one regulować wczoraj, zamiast odważyć się opisać jutro? Z drugiej strony, kto z nas dziś jest w stanie przewidzieć, co jeszcze wymyślą internetowi giganci? Ja niestety nie wiem.
