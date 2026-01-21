Paulina Szewioła: Prawo w wirtualnym świecie

Prawo nie nadąża za nowymi technologiami – to fakt, z którym od dawna chyba nikt już nie polemizuje. Gdy ustawodawca kończy rozwiązywać jeden problem, na rynek trafiają kolejne narzędzia, które generują nowe zagrożenia.

Ostatni przykład? Chatbot platformy X – Grok. Użytkownicy wykorzystywali go masowo w okresie noworocznym do modyfikowania zdjęć przedstawiających osoby w kontekście seksualnym. To działanie niedopuszczalne i głęboko niepokojące. Jaskrawy, a zarazem idealny przykład technologii, która zamiast służyć ludziom, narusza ich godność i poczucie bezpieczeństwa. Fakt, że takie praktyki są w ogóle możliwe, pokazuje, jak bardzo twórcy platform społecznościowych zawodzą w odpowiedzialności, etyce i realnej ochronie użytkowników. Pokazuje też, jak bardzo zawodzi ustawodawca, który nie ma na takie działania szybkiej i jednoznacznej odpowiedzi. Na pewno innowacja nie może być usprawiedliwieniem dla uprzedmiotowienia. Brak jasnych reguł i skutecznej kontroli to prosta droga do normalizacji nadużyć, na które nie powinno być miejsca w żadnej przestrzeni – także cyfrowej.

Czy w wirtualnym świecie może dojść do zgwałcenia?

To nie wszystko. W wirtualnej rzeczywistości pojawiają się też doniesienia o „zgwałceniach” w VR – doświadczeniach, które nie zostawiają śladów na ciele, ale potrafią pozostawić realną traumę psychiczną. Prawo, przywiązane do fizyczności, po raz kolejny okazuje się bezradne.