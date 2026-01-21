Rzeczpospolita
Publicystyka
Reklama

Aleksandra Zielińska: Wirtualny zły dotyk – czy prawo nadąży za technologią?

Wobec braku adekwatnej reakcji prawnej na przestępstwa o charakterze seksualnym w cyberrzeczywistości sprawcy takich czynów mogą odczuwać bezkarność i decydować się na coraz bardziej „odważne” działania. To może prowadzić do tragicznych skutków.

Publikacja: 21.01.2026 04:30

Aleksandra Zielińska: Wirtualny zły dotyk – czy prawo nadąży za technologią?

Aleksandra Zielińska: Wirtualny zły dotyk – czy prawo nadąży za technologią?

Foto: Adobe Stock

Aleksandra Zielińska

SPIS TREŚCI

  1. VR – świat coraz bardziej realny
  2. Prawo w tyle za technologią
  3. Głośne przypadki zgwałcenia z VR
  4. Bezkarność sprawców przestępstw o charakterze seksualnym w cyberrzeczywistości – co dalej?

Czy wirtualny zły dotyk może być przestępstwem? Dynamiczny rozwój wirtualnej rzeczywistości (VR) stawia przed prawem pytania, które jeszcze kilka lat temu brzmiały jak science fiction. Coraz częściej słyszymy o przypadkach molestowania w VR, a nawet o „gwałtach” na awatarach. Badania opublikowane przez Center for Countering Digital Hate wskazują, że użytkownicy VRChat, tj. jednej z platform czatowych, mają do czynienia z napastowaniem co siedem minut.

Do niedawna pojęcie „przestępstwo” nierozerwalnie wiązano z fizycznym działaniem człowieka w świecie realnym. Obecnie jednak, wraz z dynamicznym rozwojem technologii – w tym wirtualnej rzeczywistości – gdy granica między światem rzeczywistym a wirtualnym coraz bardziej się zaciera, pojawia się pytanie, czy – a jeśli tak, to w jakim zakresie – prawo karne powinno obejmować aktywność użytkowników VR. Szczególnie istotny staje się problem zachowań o charakterze seksualnym, w tym tzw. wirtualnego dotyku, który dzięki technologii haptycznej może być przez użytkownika odczuwalny niemal tak samo intensywnie jak bezpośredni kontakt fizyczny.

Pozostało jeszcze 91% artykułu

PRO.RP.PL i The New York Times w pakiecie!

Podwójna siła dziennikarstwa w jednej ofercie.

Kup roczny dostęp do PRO.RP.PL i ciesz się pełnym dostępem do The New York Times na 12 miesięcy.

W pakiecie zyskujesz nieograniczony dostęp do The New York Times, w tym News, Games, Cooking, Audio, Wirecutter i The Athletic.

Subskrybuj! Zaloguj się
Reklama
Technologia tworzy nowe przestrzenie działania szybciej, niż przepisy potrafią je nazwać
Rzecz o prawie
Paulina Szewioła: Prawo w wirtualnym świecie
Internet pełen nagości - czas na ochronę prawną
Rzecz o prawie
Laura Błaszczak: Internet pełen nagości - czas na ochronę prawną
Od wielu tygodni razem z sędzią Igorem Tuleyą podróżujemy z naszą książką „Mogłem milczeć” po kraju.
Rzecz o prawie
Jacek Dubois: Podróżując po kraju
Domyślne powierzenie opieki matce nie jest rozwiązaniem neutralnym dla dziecka. Jest wyborem, który
Rzecz o prawie
Joanna Parafianowicz: Wyjdźmy poza matkocentryzm
Rozpatrywanie spraw ZUS przez sądy pracy i ubezpieczeń społecznych prowadzi do poważnych problemów s
Rzecz o prawie
Michał Długosz: Systemowy paradoks – administracja pod kontrolą cywilną
Wyprzedaż w salonach Jeep®! Tylko teraz Jeep Avenger z korzyścią do 30 000 zł!
Materiał Promocyjny
Wyprzedaż w salonach Jeep®! Tylko teraz Jeep Avenger z korzyścią do 30 000 zł!
Advertisement
Reklama
Reklama
e-Wydanie
REKLAMA: automatycznie wyświetlimy artykuł za 15 sekund.
Reklama