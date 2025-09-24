Rzeczpospolita
Publicystyka
Reklama

Ewa Szadkowska: Czerwona kartka dla sądów. I nie tylko dla nich

Ponad połowa Polaków nie ufa sądom, co czwarty nie ufa zdecydowanie. Zaufanie spadło w ciągu roku o 6,2 pkt proc., a zdecydowana nieufność wzrosła o 10 pkt proc. Kto zawinił?

Publikacja: 24.09.2025 06:00

Ewa Szadkowska: Czerwona kartka dla sądów. I nie tylko dla nich

Ewa Szadkowska: Czerwona kartka dla sądów. I nie tylko dla nich

Foto: Adobe Stock

Ewa Szadkowska

Wyniki i wnioski z najnowszego sondażu IBRiS dla „Rzeczpospolitej” powinny być dzwonkiem alarmowym dla decydentów. To truizm, ale sądy powszechne, Trybunał Konstytucyjny (od jesieni ub. roku współczynnik nieufności do tej instytucji wzrósł z 49,7 do 54,5 proc.) oraz prokuratura (zaufanie do niej spadło z kolei z 40 proc. do 37,4 proc.) są zbyt ważne dla funkcjonowania państwa, abyśmy mogli sobie pozwolić na tak niskie wskaźniki zaufania.

Łatwo wskazać głównych winnych tego stanu rzeczy: to politycy, którzy kłócąc się o status poszczególnych sędziów i ważność wydawanych przez nich orzeczeń, legalność wyboru kierownictwa prokuratury i głodzenie Trybunału Konstytucyjnego kompletnie tracą z pola widzenia, co w tym wszystkim najważniejsze – obywateli i ich interes. A jest nim sprawnie działający wymiar sprawiedliwości.

PRO.RP.PL i The New York Times w pakiecie!

Podwójna siła dziennikarstwa w jednej ofercie.

Kup roczny dostęp do PRO.RP.PL i ciesz się pełnym dostępem do The New York Times na 12 miesięcy.

W pakiecie zyskujesz nieograniczony dostęp do The New York Times, w tym News, Games, Cooking, Audio, Wirecutter i The Athletic.

Subskrybuj! Zaloguj się
Reklama
Katarzyna Batko-Tołuć: Niedługo nikt już nie uwierzy, że w naszym kraju obowiązują jakieś reguły.
Rzecz o prawie
Katarzyna Batko-Tołuć: Prawo? Wyrok? Eee tam
Ewa Szadkowska: Pieniądze winy nie zmyją, czyli o mediacji w sprawach karnych
Rzecz o prawie
Ewa Szadkowska: Pieniądze winy nie zmyją
Jarosław Gwizdak: To co w końcu zdecydował TSUE w sprawie neosędziów?
Rzecz o prawie
Jarosław Gwizdak: To co w końcu zdecydował TSUE?
Joanna Parafianowicz: AI to jedynie narzędzie. Jak młotek
Rzecz o prawie
Joanna Parafianowicz: AI to jedynie narzędzie. Jak młotek
Marlena Pecyna: Praworządność w praktyce, czyli kilka uwag po wyroku TSUE
Rzecz o prawie
Marlena Pecyna: Praworządność w praktyce, czyli kilka uwag po wyroku TSUE
Reklama
Reklama
e-Wydanie