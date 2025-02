Anna Nowacka-Isaksson: Młodzi przestępcy będą ukarani

W2022 r. „jedynie” 21 dzieci poniżej 15. roku życia było zamieszanych w zabójstwo lub jego usiłowanie. Rok później statystyka podejrzanych o udział w nacięższych przestępstwach wskazywała już 46 dzieci. W ubiegłym roku objęła aż 120 osób, które nie ukończyły 15 lat.

W Szwecji wiek odpowiedzialności karnej od 15. roku życia wprowadzono już w 1864 r. I do tej pory go nie zmieniono. Dotychczasowe narzędzia i działania, którymi dysponuje i które podejmuje policja wobec młodocianych będących na bakier z prawem, okazują się jednak nie dość sprawcze w obecnych realiach. „Jeżeli podejrzany nie ukończył 15 lat, nie można ani go zatrzymać, ani aresztować” – opowiada policjant rejonu sztokholmskiego Stefan Larsson. Służba socjalna umieszcza takiego nieletniego w placówce opiekuńczej. Dość powszechnie 13–14- latkowie uciekają stamtąd, bo w tych placówkach nie przebywają w oddziałach zamkniętych i pojawiają się z powrotem w „swoim rewirze”. „Dużo zachodu na nic” – komentuje policjant.