Rafał Rozwadowski, Przemysław Sotowski: Deepfake, matka wszystkich broni nuklearnych

Portal MIT Technology Review cytuje zaś profesora Uniwersytetu Kalifornijskiego w Berkeley Hany’ego Forda: „Właśnie daliśmy licealistom matkę wszystkich broni nuklearnych, czyli możliwość tworzenia porno z [pojedynczym obrazem] kogokolwiek chcą. I oczywiście robią to”.

Dzięki łatwemu dostępowi do odpowiedniej technologii i prostemu gromadzeniu danych, które sami publikujemy w sieci (obrazy, wideo, dźwięk), każdy może stać się ofiarą deepfake’a.

Przyjrzyjmy się bliżej, jak polskie prawo podchodzi do tworzenia i wykorzystywania deepfake’a. Czy to zjawisko jest już legalnie zdefiniowane jako działanie, które może być sprawnie zidentyfikowane i ocenione z perspektywy wpływu na prawa innych osób?

Nie tylko AI Act

Pytanie jest o tyle ciekawe, że „oliwy do ognia” dodał AI Act, który jako pierwszy definiuje w naszym prawie, co należy rozumieć pod pojęciem „deepfake”.

Zgodnie z AI Act, deepfake oznacza wygenerowane przez AI lub zmanipulowane przez AI obrazy, treści dźwiękowe lub treści wideo, które przypominają istniejące osoby, przedmioty, miejsca, podmioty lub zdarzenia, które odbiorca mógłby niesłusznie uznać za autentyczne lub prawdziwe.

Umiejscowienie deepfake' a w AI Act nie wyjaśnia jeszcze samego zjawiska, które jest szersze niż jego unijna definicja. Trzeba pamiętać, że AI Act odnosi się do systemów sztucznej inteligencji. To w zakresie ich wykorzystywania porusza kwestie związane z tworzeniem treści, które mogą kreować intensywnie mylące przekonanie o rzeczywistości u odbiorców działania tych systemów. Co w sytuacji, kiedy takie treści tworzone są przy pomocy narzędzi, które nie spełniają kryteriów uznania ich za systemy sztucznej inteligencji? AI Act nie reguluje tej materii. Podobnie regulacja deepfake' a w AI Act jest ograniczona do bardzo wąskich obszarów. W rezultacie AI Act wskazuje jedynie, że treści deepfake powinny być odpowiednio oznaczane, aby ich odbiorca miał świadomość, że styka się z wytworem wygenerowanym lub zmanipulowanym przez systemy AI.