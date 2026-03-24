Dane są zbieżne ze średnią prognoz ekonomistów dla „Rzeczpospolitej” i „Parkietu”. Zgodnie z publikacją GUS, na koniec lutego mieliśmy w Polsce blisko 955 tys. zarejestrowanych bezrobotnych, o ponad 108 tys. więcej niż przed rokiem (gdy stopa bezrobocia wynosiła 5,5 proc. Względem stycznia br. stopa bezrobocia urosła o 0,1 pkt proc. (co jest zbieżne ze wzorcem sezonowym), a liczba bezrobotnych o niespełna 21 tys.
Z jednej strony, stopy bezrobocia rejestrowanego zaczynającej się od „szóstki” nie notowaliśmy w Polsce od 4,5 roku. Z drugiej, trzeba jednak pamiętać, że na te wyniki w dużym stopniu wpłynęły zmiany w prawie wprowadzone w czerwcu 2025 r. Nowe regulacje pozwoliły m.in. rejestrować się w urzędzie pracy według miejsca zamieszkania, a nie wyłącznie zameldowania, a także złagodziły zasady wykreślania z ewidencji bezrobotnych. Słowem, w zdecydowanej większości ten wzrost liczby zarejestrowanych bezrobotnych to skutek ujawnienia osób, które zatrudnienia nie miały już wcześniej, ale dopiero teraz mogły się zarejestrować w urzędach pracy.
Dodatkowo na początku roku liczba osób widniejących w rejestrach mogła wzrosnąć także z powodu wyraźnego ograniczenia środków na programy aktywizacyjne finansowane z Funduszu Pracy. – To drastycznie ograniczyło liczbę subsydiowanych ofert pracy – ocenia Mariusz Zielonka, główny ekonomista Konfederacji Lewiatan.
Czytaj więcej
Przeciętne wynagrodzenie brutto w sektorze przedsiębiorstw urosło w lutym o 6,1 proc. r/r – podał w czwartek Główny Urząd Statystyczny.
Zgodnie z alternatywnymi, najnowszymi danymi o bezrobociu - z Badania Aktywności Ekonomicznej Ludności - w styczniu br. stopa bezrobocia w Polsce wyniosła 3,1 proc. Te dane opierają się na deklaracjach: bezrobotną w metodologii Międzynarodowej Organizacji Pracy jest osoba, która nie ma pracy, ale aktywnie jej szuka i jest gotowa ją szybko podjąć (niezależnie czy jest zarejestrowana w urzędzie pracy czy nie). Zgodnie z danymi Eurostatu, takich osób mieliśmy w Polsce w styczniu 563 tys.
Zwiększenie różnorodności we władzach spółek poprawiłoby ich efektywność i wyniki, przyciągnęłoby więcej talentó...
Już dla ponad połowy przedsiębiorstw w Polsce jednym z priorytetów jest planowanie przyszłych potrzeb kadrowych....
Silna presja na koszty ominie w tym roku część budżetów HR. Najczęściej pójdą w górę wydatki związane z wynagrod...
W IV kwartale ub.r., po raz pierwszy od pięciu lat liczba wolnych miejsc pracy w Polsce zmalała do poniżej 90 ty...
