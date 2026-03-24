Są nowe dane o stopie bezrobocia rejestrowanego w Polsce

Stopa bezrobocia rejestrowanego urosła w lutym do 6,1 proc., z 6 proc. w styczniu – podał we wtorek Główny Urząd Statystyczny, potwierdzając tym samym dane Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z początków marca.

Publikacja: 24.03.2026 10:22

Mikołaj Fidziński

Z tego artykułu dowiesz się:

  • Jak długo nie odnotowywano w Polsce podobnego poziomu bezrobocia rejestrowanego?
  • Jakie zmiany w przepisach prawnych wpłynęły na wzrost liczby zarejestrowanych bezrobotnych?
  • W jaki sposób ograniczenie środków na programy aktywizacyjne mogło wpłynąć na statystyki bezrobocia?
  • Czym różnią się dane dotyczące bezrobocia rejestrowanego od wyników Badania Aktywności Ekonomicznej Ludności (BAEL)?

Dane są zbieżne ze średnią prognoz ekonomistów dla „Rzeczpospolitej” i „Parkietu”. Zgodnie z publikacją GUS, na koniec lutego mieliśmy w Polsce blisko 955 tys. zarejestrowanych bezrobotnych, o ponad 108 tys. więcej niż przed rokiem (gdy stopa bezrobocia wynosiła 5,5 proc. Względem stycznia br. stopa bezrobocia urosła o 0,1 pkt proc. (co jest zbieżne ze wzorcem sezonowym), a liczba bezrobotnych o niespełna 21 tys.

Z jednej strony, stopy bezrobocia rejestrowanego zaczynającej się od „szóstki” nie notowaliśmy w Polsce od 4,5 roku. Z drugiej, trzeba jednak pamiętać, że na te wyniki w dużym stopniu wpłynęły zmiany w prawie wprowadzone w czerwcu 2025 r. Nowe regulacje pozwoliły m.in. rejestrować się w urzędzie pracy według miejsca zamieszkania, a nie wyłącznie zameldowania, a także złagodziły zasady wykreślania z ewidencji bezrobotnych. Słowem, w zdecydowanej większości ten wzrost liczby zarejestrowanych bezrobotnych to skutek ujawnienia osób, które zatrudnienia nie miały już wcześniej, ale dopiero teraz mogły się zarejestrować w urzędach pracy.

Dodatkowo na początku roku liczba osób widniejących w rejestrach mogła wzrosnąć także z powodu wyraźnego ograniczenia środków na programy aktywizacyjne finansowane z Funduszu Pracy. – To drastycznie ograniczyło liczbę subsydiowanych ofert pracy – ocenia Mariusz Zielonka, główny ekonomista Konfederacji Lewiatan.

Według BAEL bezrobocie niemal o połowę niższe

Zgodnie z alternatywnymi, najnowszymi danymi o bezrobociu - z Badania Aktywności Ekonomicznej Ludności - w styczniu br. stopa bezrobocia w Polsce wyniosła 3,1 proc. Te dane opierają się na deklaracjach: bezrobotną w metodologii Międzynarodowej Organizacji Pracy jest osoba, która nie ma pracy, ale aktywnie jej szuka i jest gotowa ją szybko podjąć (niezależnie czy jest zarejestrowana w urzędzie pracy czy nie). Zgodnie z danymi Eurostatu, takich osób mieliśmy w Polsce w styczniu 563 tys.

