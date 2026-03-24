Iwona Kozera z Fundacji Liderek Biznesu, partnerka w EY
Nasz raport stanowi „liczbowe” potwierdzenie zjawiska, które z uwagą obserwujemy w naszej gospodarce. Udział kobiet we władzach spółek giełdowych i ogółem w firmach rośnie, ale ten wzrost jest powolny. Warto jednak podkreślić, że mamy w Polsce przedsiębiorstwa, które mogą być stawiane za wzór. Tym, co spowodowało w tych przypadkach odczuwalny i rzeczywisty wzrost odsetka kobiet we władzach, było efektem bardzo świadomego działania akcjonariuszy i zarządów. Odpowiednie nastawienie jest ważne, ale wiem, że władze organizacji są przede wszystkim rozliczane z osiąganych wyników biznesowych. W tym zakresie wiele badań potwierdza, że różnorodność niesie za sobą znaczącą, pozytywną wartość.
Nie chodzi tu o kobiety czy mężczyzn, a o to, że zróżnicowane zespoły generalnie osiągają lepsze efekty. Jeśli w firmach są różne punkty widzenia, to one lepiej odzwierciedlają nastawienie konsumentów lub partnerów biznesowych, a zarządy biorą pod uwagę szersze spektrum opinii. W rezultacie system zarządzania jest bardziej efektywny. Zmiana idąca w kierunku większego zróżnicowania zespołów jest jednak trudna, bo jak pracujemy w zespole jednolitym co do wieku, płci czy pochodzenia, to generalnie pracuje się nam łatwiej. Myślimy i działamy wtedy w zbliżony sposób, więc rzadziej musimy się wzajemnie przekonywać do swoich racji. Dlatego też do zwiększenia różnorodności potrzebny jest ten świadomy wysiłek podejmowany na poziomach zarządów. W wielu spółkach w Polsce widzę coraz częściej chęć do jego podjęcia.
Przyznaję, że kilkanaście lat temu, gdy rozpoczynałam działalność w Fundacji Liderek Biznesu, nie byłam zwolenniczką wprowadzenia takich regulacji, ponieważ uważałam, że jest to sztuczne rozwiązanie. Podobnie uważało wiele kobiet, które nie chciały być postrzegane jako osoby wchodzące do zarządów czy rad nadzorczych tylko dlatego, że wymagają tego przepisy. Natomiast widząc, że sytuacja się nie zmienia, pomimo rosnącego grona wysoce wykwalifikowanych kobiet, uznałam, że regulacje rzeczywiście mogą tę zmianę przyspieszyć. I to nie tylko w spółkach, których dotyczą, ale także w innych firmach dzięki efektowi kuli śniegowej.
Miejmy nadzieję, że w pewnym momencie regulacje przestaną być potrzebne, ale na razie wyraźnie widać, że bez nich ten postęp nie nastąpi. To duży błąd, gdyż ta trwała zmiana jest potrzebna do rozwoju naszego kraju. Moim zdaniem, Polski nie stać na niewykorzystanie wszystkich talentów, które mamy do dyspozycji. Rozwój każdej firmy zależy przecież od tego, jakich ludzi jest w stanie nie tylko przyciągnąć, ale również rozwinąć i zatrzymać.
Na przestrzeni lat dostrzegam jeden bardzo pozytywny aspekt – zmienia się świadomość. Zarówno wśród kobiet, jak i mężczyzn rośnie przekonanie, że zmiany są nieuniknione, a perspektywy na rozwój kariery zawodowej powinny zostać wyrównane. Wymaga też tego międzynarodowa konkurencyjność Polski. Dotychczasowe dźwignie naszego rozwoju, w tym relatywnie niższe koszty pracy, już się wyczerpały.
Chcę też bardzo wyraźnie zaznaczyć, że w działaniach Fundacji Liderek Biznesu nie chodzi o to, żeby koniecznie wszystkich promować na wyższe stanowiska. Nasz program mentoringowy, który zwykle obejmuje ponad dwieście osób rocznie i trwa prawie 12 miesięcy, ma przygotować kobiety albo do osiągnięcia następnego szczebla w karierze, albo do rozważenia, czy dotychczasowy sposób rozwoju kariery jest zgodny z tym oczekiwanym. My wszyscy – kobiety i mężczyźni – wybieramy przecież różne drogi życiowe i zawodowe. Chcemy więc przygotować uczestniczki i uczestników programu mentoringowego FLB – bo zawsze, w każdym programie Fundacji mentorami i mentees są zarówno kobiety, jak i mężczyźni – do tego, żeby w świadomy sposób mogli dokonać wyborów swojej profesjonalnej drogi, korzystając z wiedzy i doświadczenia osób, które te decyzje mają już za sobą.
Misją Fundacji jest bowiem partnerstwo kobiet i mężczyzn w biznesie, dlatego panowie są zaangażowani w każdy program realizowany przez FLB. Teraz, gdy wzrasta świadomość konieczności zmiany i większego poziomu wykorzystania wszystkich dostępnych talentów, potrzebne jest lepsze zarządzanie tą zmianą, w czym chcemy pomóc. Nie chodzi bowiem o to, że zmiany muszą być wprowadzone, bo tak np. wskazują regulacje. Nam jako Fundacji zależy, aby ten proces został przeprowadzony w sposób mądry, a jego wszyscy uczestnicy byli odpowiednio przygotowani.
Moim zdaniem, szklanka jest do połowy pusta, a nie pełna. Bardzo dobrze, że mamy tak dużo kobiet na stanowiskach menedżerskich. Warto jednak wskazać, że chociaż w wielu branżach kobiety stanowią bardzo dużą część menedżerów, czasem nawet większość, to już w zarządach stanowią zdecydowaną mniejszość. Znowu wracamy tu do pytania, czy dobrze wykorzystujemy ludzi, których mamy i ich talenty. Widzimy co prawda, że w obecnych warunkach zmian technologicznych i pokoleniowych w firmach zwiększa się różnorodność pracowników. Jednak kierunek rozwoju przedsiębiorstwa w dużej mierze określa zarząd i rada nadzorcza. I z różnorodnością na tym szczeblu mamy nadal wyzwanie. Także dlatego, że kobiety, tak jak i mężczyźni, kierują się w swych zawodowych decyzjach pewną kalkulacją. Oceniają, ile muszą poświęcić „z siebie”, rezygnować dla kariery ze swojego życia prywatnego, żeby osiągnąć następny szczebel rozwoju zawodowego.
Jeżeli ktoś widzi, że trudno mu będzie wejść wyżej, że ten koszt awansu będzie zbyt wysoki, to u większości osób naturalnie pojawia się pytanie, czy naprawdę warto to robić. W rezultacie niektóre osoby wycofują się z wykonania kolejnego kroku. I niestety statystycznie częściej będzie to kobieta niż mężczyzna. Warto tę sytuację zmienić. Dlatego, na przykład, w mojej firmie niezwykle dużo wagi przywiązujemy do tego, żeby zespoły były różnorodne. I tym przyciągamy ludzi do pracy. Gdy zatrudniamy młode kobiety, to coraz częściej słyszymy od nich pytanie: na ile różnorodne są zespoły, w których będą pracować, ile mamy menedżerek, a ile partnerek? To naprawdę coraz częściej decydujący czynnik, który w dużej mierze determinuje, czy te kobiety przyjdą pracować właśnie do naszej firmy.
Może tak być, ale to błędne myślenie. Jestem głęboko przekonana, że zwiększenie różnorodności we władzach spółek poprawiłoby ich efektywność i wyniki, przyciągnęłoby też więcej ludzkich talentów, co będzie determinować sukces firm w średniej i dłuższej perspektywie. I tym samym wpłynęłoby pozytywnie na dalszy rozwój naszego kraju. Zarządzanie tą zmianą jest oczywiście trudne, ale jest możliwe.
