Chłód na rynku pracy. Wynagrodzenia poniżej prognoz i najniżej od 5 lat

Z tego artykułu dowiesz się: Które czynniki makroekonomiczne i rynkowe wpływają na spowolnienie wzrostu płac w sektorze przedsiębiorstw?

Jaka jest relacja między nominalnym a realnym wzrostem wynagrodzeń i co może wpłynąć na jego przyszłą dynamikę?

Jaki jest aktualny trend dynamiki zatrudnienia w sektorze przedsiębiorstw?

Wzrost przeciętnego wynagrodzenia o 6,1 proc. rok do roku to mniej od średniej prognoz ekonomistów dla „Rzeczpospolitej” i „Parkietu” (6,6 proc.). To również taki sam wynik jak w styczniu (6,1 proc.). Są to też wyniki w ogóle najniższe od pięciu lat (od lutego 2021 r.).

Sytuacja wydaje się jasna: roczna dynamika wynagrodzeń już czwarty rok jest w stopniowym trendzie spadkowym. Zgodnie z przewidywaniami ekonomistów, obecne poziomy jeszcze nie muszą być dnem i w kolejnych miesiącach można się spodziewać spadku dynamiki wynagrodzeń poniżej 6 proc. Wydaje się, że takie poziomy, w okolicach 6 proc., w pobliżu wieloletniej średniej, będą oznaczały zakończenie procesu normalizacji sytuacji płacowej w kraju.

Wynagrodzenia rosną o ok. 6 proc. Co dzieje się na rynku pracy w Polsce?

Obniżeniu dynamiki wynagrodzeń sprzyja kilka elementów. Po pierwsze: niewielkie podwyżki płacy minimalnej. W tym roku urosła ona tylko o 3 proc., najmniej od dwudziestu lat. O tyle samo w górę poszła kwota bazowa dla wynagrodzeń nauczycieli i pracowników państwowej sfery budżetowej. Wprawdzie akurat płace w budżetówce nie liczą się do przeciętnego wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw (czyli w firmach, i to zatrudniających minimum 10 pracowników), niemniej tak niewielka skala podwyżek oznacza, że również z płac w tej sferze nie płynie presja płacowa dla całego rynku.