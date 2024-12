Coraz więcej niepracujących przypada na pracujących. W tych regionach jest najgorzej

A w ciągu dziesięciu lat najbardziej zmieniły się proporcje w woj. lubuskim i zachodniopomorskim, wówczas w tych regionach przypadało o 17 niepracujących osób mniej niż teraz na 100 osób pracujących.

Tam, gdzie rośnie liczba starszych, a spada dzieci, zmieniają się potrzeby społeczne, ale także potrzebne jest dostosowanie wielu instytucji. W szpitalach bardziej od porodówek potrzebne są oddziały geriatryczne, coraz mniej jest uczniów, coraz mniej jest osób, które płacą podatki, a coraz więcej emerytów.

Jak zatrzymać młodych?

– Pogorszenie struktury demograficznej to wstęp do gorszej sytuacji, która nastąpi w kolejnych dekadach. Prognozy Komisji Europejskiej wskazują, że liczba osób w wieku 65+ w relacji do osób w wieku 20–64 zwiększy się o połowę w ciągu 30 lat, do 2055 roku. Malejąca podaż pracy może przyczynić się do ograniczania inwestycji przedsiębiorstw, szczególnie w regionach, w których problem starzenia się ludności jest najpoważniejszy – uważa dr Maciej Albinowski z Instytutu Badań Strukturalnych. Jego zdaniem należy zwiększyć aktywność zawodową starszych: zachętami w systemie emerytalnym, dobrymi warunkami pracy (możliwość pracy na niepełny etat) i programami edukacji osób dorosłych.

Andrzej Kubisiak z Polskiego Instytutu Ekonomicznego przyznaje, że dla samorządów trudnym zadaniem jest stworzenie warunków dla młodych, by nie wyjeżdżali: – Warto popatrzeć na sposoby stosowane w innych krajach: są to preferencje podatkowe albo dotyczące zakupu mieszkań czy domów. On także jest zdania, że regiony będą ze sobą konkurowały o to, gdzie młodzi ludzie zechcą się osiedlić.

Piotr Soroczyński z KIG zwraca uwagę na podobieństwa między zmianami pokoleniowymi a udziałem województw w PKB kraju. – W regionach, w których są największe ośrodki, udział ten raczej rośnie, w pozostałych raczej spada. Przykładem jest woj. pomorskie. Udział w PKB w ciągu trzech lat wzrósł, a obciążenie demograficzne osobami starszymi nie jest wysokie. To mieszanka wzrostu portów i odradzania się turystyki po pandemii – uważa ekonomista.