Niemcy: gwałtowne poniesienie płacy minimalnej podniesie bezrobocie. Analitycy ostrzegają rząd

Institut für Arbeitsmarkt- und Berufsforschung (IAB) z Norymbergi ostrzega, że jeśli płaca minimalna wzrośnie nagle z 12,41 euro do 14 euro, prawie co piąta firma w Niemczech spodziewa się, że dokona redukcji zatrudnienia.

Wyższa płaca minimalna na poziomie 14 euro będzie dotkliwym problemem dla ponad połowy wszystkich przedsiębiorstw, a zatem znacznie więcej niż podwyżka do 12 euro w październiku 2022 r.

„To oczywiste, że nagła podwyżka płacy minimalnej będzie miała, przynajmniej w krótkoterminowo, znaczące skutki dla struktury płac i oczekiwań firm w Niemczech w zakresie zatrudnienia” – wyjaśnił badacz IAB Erik-Benjamin Börschlein. Badanie dostarcza tym samym paliwa do sporu w polityce i biznesie wokół płacy minimalnej. W koalicji rządzącej SPD i Zieloni wzywają do wprowadzenia płacy minimalnej na poziomie ponad 14 euro. Federalny minister pracy Hubertus Heil również sformułował to oczekiwanie w piśmie do Komisji ds. Płacy Minimalnej z początku września. Komisja złożona z przedstawicieli związków zawodowych i pracodawców ma do połowy 2025 r. przedstawić propozycję, o ile powinna wynosić podwyżka płacy minimalnej od 2026 r.

Kto chce gwałtownej podwyżki płacy minimalnej w Niemczech

Natomiast FDP i czołowe stowarzyszenia przedsiębiorców sprzeciwiają się nagłej podwyżce płacy minimalnej i chcą pozostawić podwyżkę komisji, która jest podzielona w opinii.