Zadyszka w produkcji hamuje pracę tymczasową

W rezultacie, o ile wcześniej wykwalifikowani operatorzy byli zwykle zatrudniani w ramach pracy tymczasowej, o tyle dzisiaj większość z nich może liczyć na pracę bezpośrednio w strukturach klienta agencji. Oznacza to wprawdzie mniejsze wpływy z pracy tymczasowej, ale też przychód z wysoko marżowych usług rekrutacyjnych, które w swojej ofercie ma dzisiaj większość agencji zatrudnienia.

Opinia dla „Rz" Katarzyna Lorenc, ekspertka ds. rynku pracy w Business Centre Club Elastyczność i możliwość reagowania na spiętrzenie zamówień to jeden z największych atutów pracy tymczasowej. W wielu branżach produkcyjnych, w handlu czy logistyce korzystanie z pracowników tymczasowych w okresie sezonowych szczytów zamówień jest częścią strategii firm. Nie mniej istotne jest wsparcie agencji pracy tymczasowej w branżach z dużą rotacją kadr czy też w sezonie zachorowań. Firma może liczyć, że w razie potrzeby szybko dostanie potrzebnych pracowników i uniknie przestojów w produkcji czy świadczeniu usług. ∑

Oferta z wyższą marżą

Wiele agencji zatrudnienia rozwija też bardziej opłacane od pracy tymczasowej usługi outsourcingu HR. Jak dodaje Grzegorz Gojny, nie bez znaczenia jest analiza kosztów i marży – agencje rezygnują z projektów mało dochodowych. Tak też robi Gi Group, która rozwija usługi wysokomarżowe, w tym rekrutacje stałe specjalistów i outsourcing procesowy.

Jak wynika z danych PFHF, podczas gdy w usługach rekrutacyjnych II kwartał przyniósł 15-proc. spadek przychodów firm członkowskich w skali roku, to w outsourcingu widać 12-proc. wzrost (do 414 mln zł). – Spodziewamy się, że rola outsourcingu będzie rosła, także z uwagi na rosnące koszty prowadzenia działalności biznesowej. Firmy coraz częściej chcą skupić się na swojej podstawowej działalności, a w obszarach okołobiznesowych liczą na wsparcie partnerów, między innymi takich jak my – twierdzi Paweł Gos, prezes firmy Exact Systems. 80 proc. jej przychodów zapewniają usługi outsourcingu HR (spółka jest w Polsce liderem usług kontroli jakości), głównie dla branży motoryzacyjnej, ale także dla producentów AGD czy FMCG.