Rosjanie sprzedają zagrabione majątki na Krymie. Apartament Zełenskiego też

Pierwsze osiem zagrabionych nieruchomości ukraińskich na Krymie zostało sprzedanych w otwartych przetargach za 815 milionów rubli (36,6 mln zł. Wśród nich znajdowały się nieruchomości mieszkalne i komercyjne - ogłosił Władimir Konstantinow z rosyjskich okupacyjnych władz Krymu. Zapowiedział także sprzedaż mieszkania prezydenta Ukrainy Władimira Zełenskiego.

Czytaj więcej Gospodarka Jest wojna, ale nadal przybywa inwestycji na Krymie Rosyjskie władze Krymu chwalą się wielkością inwestycji, które napłynęły na półwysep w ciągu ośmiu lat rosyjskiej okupacji. Najwięcej miało się pojawiać już po rosyjskiej napaści na Ukrainę. Zgodnie z przedstawionymi danymi, po odzyskaniu Krymu, Ukraina zyska więc nową infrastrukturę turystyczną, rolną i sanatoryjną.

Wywieszono już ogłoszenia o sprzedaży kolejnych czterech lokali mieszkalnych, co zasili budżet regionu około 27 mln rubli. Ponadto w najbliższej przyszłości rosyjscy okupanci planują sprzedaż około 100 kolejnych zawłaszczonych obiektów, z których zysk ma przekroczyć 800 milionów rubli. „Są to lokale mieszkalne, w tym mieszkanie pary Zełenskich, obiekty sanatoryjne i uzdrowiskowe, lokale handlowo-usługowe” – wyliczył Rosjanin.

Kto w czasie wojny i coraz większej liczby ukraińskich ataków na Krym ryzykuje kupnem zagrabionego mienia? Tego rosyjskie władze nie podają.

Krótka historia rosyjskich grabieży

W lutym rosyjski tzw. parlament Krymu podjął decyzję o „nacjonalizacji” około 700 nieruchomości należących do osób fizycznych z Ukrainy. Wśród zagrabionych obiektów i firm znalazły się należące do najbogatszego Ukraińca Rinata Achmetowa, do Igora Kołomojskiego i byłego premiera Ukrainy Arsenija Jaceniuka.